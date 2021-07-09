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AYBÜ Siyasal Bilimler Fakültesinde mezuniyet sevinci - Son Dakika

AYBÜ Siyasal Bilimler Fakültesinde mezuniyet sevinci

09.07.2021 10:12
AYBÜ Siyasal Bilimler Fakültesinde mezuniyet sevinci, System.String[]

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Siyasal Bilimler Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Siyasal Bilimler Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

Üniversitenin Esenboğa Külliyesinde düzenlenen törende konuşan AYBÜ Rektörü İbrahim Aydın, üniversitelerinin henüz 10 yaşında olmasına rağmen birçok başarıyı şimdiden yakaladığını ve uluslararası bir üniversite haline geldiklerini söyledi.

Üniversitelerinde 103 ülkeden öğrenci olduğunu vurgulayan Aydınlı, "Bu sadece Ankara'da olduğumuzdan kaynaklanmıyor. Özellikle Siyasal Bilgiler Fakültesinin kıymetli hocaların uluslararası öğrencilere verdikleri önem, çok değerli. İnşallah aralık ayı gibi 4500 kişilik yurdumuz da hizmete girecek." dedi.

Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kudret Bülbül de öğrencilerinin gayretli çalışmaları ve başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Öğrencilerinin bundan sonra Türkiye ve yurt dışında elde edecekleri başarılarla gurur duymaya devam edeceklerini dile getiren Bülbül, şöyle devam etti:

"AYBÜ olarak biz sadece Türkiye için yönetici yetiştirmiyoruz. Dünyanın birçok ülkesi için yöneticiler yetiştiriyoruz. Küresel düzeyde yöneticiler yetiştirme çabasındayız. Bu öğrencilerle Türkiye'nin birikimi, küresel düzeye taşınacak. Yolunuz, bahtınız, ufkunuz her daim açık olsun."

Öğrenciler adına konuşan fakülte birincisi Fırat Dereli de "Acısıyla, tatlısıyla tüm zorluklarına rağmen bize kattıklarıyla harika 5 yılı geride bıraktık. Lisans eğitimimiz boyunca aldığımız derslerimiz bize akademik ve mesleki anlamda çok şey kattı. Hocalarımızın da destek ve yardımlarıyla kendimizi çok farklı alanlarda geliştirme fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Rektör Aydınlı, dereceye gire öğrencilerden Fırat Develi, Anna Shakirova, Göktuğ İstemikaan Turgay ve Mehmet Gökhan Albay'a başarı belgelerini ve plaketlerini verdi.

Yaş kütüğüne plaketin çakılmasının ardından diğer öğrencilere de başarı belgeleri takdim edildi.

Tören, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

AYBÜ Siyasal Bilimler Fakültesinde mezuniyet sevinci
AYBÜ Siyasal Bilimler Fakültesinde mezuniyet sevinci
AYBÜ Siyasal Bilimler Fakültesinde mezuniyet sevinci
AYBÜ Siyasal Bilimler Fakültesinde mezuniyet sevinci

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Üniversite, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AYBÜ Siyasal Bilimler Fakültesinde mezuniyet sevinci - Son Dakika


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