Aybüke Öğretmen Davasında 5 Sanığa 18'er Yıl Hapis Cezası
34 dakika önce
Aybüke Öğretmen davasında 5 sanığa 18'er yıl hapis cezasıBATMAN - Batman'da Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit olduğu terör saldırısına ilişkin açılan davada yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Aybüke Öğretmen davasında 5 sanığa 18'er yıl hapis cezası
BATMAN - Batman
'da Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit olduğu terör saldırısına ilişkin açılan davada yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Batman'ın Kozluk
ilçesinde, 9 Haziran 2017'de, PKK
'lı teröristlerce İlçe Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sırasında yoldan geçen araçta bulunan Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın vücuduna isabet eden mermilerle şehit olmasına ilişkin açılan davanın görülmesine devam edildi. Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 6'ncı duruşmasında tutuklu yargılanan Lazgin E., Mehmet F., Maşuk Ç., Necat E. ve Menderes
E. hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti sanıklara "Terör örgütüne silah sağlama" suçundan 18 yıl hapis cezası verdi.
Saldırıda, belediye başkanının yeğeni ve bir öğretmen de yaralanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:25 Kaynak: İHA
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