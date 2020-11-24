"Aybüke öğretmen"in adı Batman'daki kütüphanede yaşatılacak - Son Dakika

"Aybüke öğretmen"in adı Batman'daki kütüphanede yaşatılacak

24.11.2020 11:17

Batman'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca kurulan modern halk kütüphanesinde, Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adı yaşatılacak.

Batman'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca kurulan modern halk kütüphanesinde, Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adı yaşatılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Batman'a, yaklaşık 8 bin 300 metrekare kullanım alanına sahip, 4 katlı, 750 metrekarelik okuma ve araştırma salonlarının yanı sıra görme ve işitme engelliler ile çocuklar için özel alanların bulunduğu, dış görünümü kitap şeklinde dizayn edilen modern bir halk kütüphanesi kazandırıldı.

150 bin kitap kapasiteli, aynı anda 1200 kişiye hizmet verebilecek, çok amaçlı salonlarıyla da farklı sanatsal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapabilecek kütüphanenin birinci katı çocuklara tahsis edildi.

Bu katta her yaştan çocuk için oyun ve okuma salonları, aktivite alanı, oyuncak kütüphanesi, masal okuma odası ve cep sineması gibi alanlar oluşturuldu.

Batman halkı şehidinin adını kütüphanede yaşatmak istedi

Vatandaşlar bu modern halk kütüphanesine şehit Aybüke öğretmenin adının verilmesini talep etti.

Talebin Valilikçe iletilmesi üzerine Bakanlığın da onayı ile kütüphane "Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi" olarak hizmet vermeye başladı.

Salgın sonrası 24 saat hizmet verecek

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, AA muhabirine, burasının Türkiye'nin en modern kütüphanelerinden biri olduğunu söyledi.

Kütüphanenin iç ve dış tasarımıyla büyük ilgi gördüğünü belirten Aslanlı, "Daha önce 24 saat esaslı çalışıyorduk. Kütüphanemiz pandemiden dolayı mesai saatleri içinde, tedbirleri uygulayarak hizmet vermekte. İnşallah pandemi biterse bu güzide eser 24 saat halkımızın hizmetinde olacak." dedi.

Aslanlı, kütüphaneye Kozluk'ta şehit edilen Yalçın'ın isminin verildiğini anlatarak, "Aybüke öğretmen, eğitim noktasında çocuklarımıza rehberlik ederken şehit olmuştu. Bu ışık saçan yere ışık saçan öğretmenin isminin verilmesi çok isabetli olmuştur. Bu ismi veren Bakanlığımız ve buna vesile olan Valimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Aradığımız her türlü kaynağı bulabiliyoruz"

Üniversite öğrencilerinden Şevval Sevim, yeni açılan kütüphanede ders çalıştığını söyledi.

"Gayet ferah ve insanın içini açan bir atmosferi var." diyen Sevim, sağlıklı ortamda ders çalışma imkanı bulduklarını belirtti.

Yusuf Yargun da ders çalışmak için kütüphaneye geldiğini ifade ederek, "Kütüphane gerek dış görünüşü gerekse de iç ortamı olarak çok güzel. Kaynaklar bayağı geniş. Çok kitap var. Aradığımız her türlü kaynağı bulabiliyoruz." şeklinde konuştu.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

Turizm, Batman, Kozluk, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Aybüke öğretmen'in adı Batman'daki kütüphanede yaşatılacak - Son Dakika


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