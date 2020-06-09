Aybüke Öğretmen mezarı başında anıldı - Son Dakika

Aybüke Öğretmen mezarı başında anıldı

Aybüke Öğretmen mezarı başında anıldı Kızının anma programına katılan anne Zehra Yalçın'ın açıklamaları duygulandırdı; "Yavrumu çok özlüyorum.

Aybüke Öğretmen mezarı başında anıldı

Kızının anma programına katılan anne Zehra Yalçın'ın açıklamaları duygulandırdı;

"Yavrumu çok özlüyorum. Anne kız görünce ayrı bir kötü oluyorum"

Baba Sadık Yalçın;

"TBMM'deki milletvekillerimizin, milletvekili rozeti takmadan önce yapmış oldukları yemine sadık kalmalarını istiyoruz"

"Makama saygısı olmayanın maalesef Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alması dahi caiz değildir"

"Anadolu coğrafyasında barınmanın bedeli ağır ama bu ağırlığı içimizden hainlik yaparak, ekmeğimizi yiyip arkamızdan iş çevirenlere ise mutlaka hesap bir gün sorulacaktır"

ÇORUM - Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı.

9 Haziran 2017'de Kozluk'ta karne dağıttıktan sonra evine giderken terör örgütü üyelerince düzenlenen hain saldırı da şehit olan 22 yaşında şehit olan Yalçın için memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi. Anma programına Aybüke Öğretmenin babası Sadık, annesi Zehra Yalçın sözleri programa damga vurdu. Kur'an-ı kerim okunmasıyla başlayan programda Aybüke öğretmen ve tüm şehitler için dua edildi. Aybüke Öğretmenin mezarına Türkiye'nin çeşitli ilerliden gönderilen mektuplar bırakıldı.

'Yavrumu çok özlüyorum'

Şehit Aybüke Öğretmenin anma programına katılan anne Zehra Yalçın, gazetecilere açıklama yaptı. Aybüke Öğretmeni özlediğini dile getiren acılı annenin sözleri yürekleri dağladı.

Kızının yokluğuna alışmaya çalıştığını dile getiren Zehra Yalçın, "Aybüke'siz zaman nasıl geçti, bugünlere nasıl geldik bilemiyoruz. Allah hiç kimseye evlat acısı göstermesin. Böyle bir makama evladımı eriştirdiği için mutluyuz. Ama acısı hiçbirşeyle ölçülemez. Bütün öğretmenleri Allah korusun, esirgesin, görevlerinde başardılar diliyorum. Benim yavrum harika bir öğretmendi. Tanımayan kalmadı. Farklı bir kişiliği vardı zaten. Farklı olacağım, farklı olacağım derdi her zaman. Gerçekten de çok farklı oldu. Allah razı olsun herkesten, sürekli anıyorlar. Onun adına bir çok eser yapıldı, ismi verildi. Yavrumu çok özlüyorum. Anne kız görünce ayrı bir kötü oluyorum. Alışmaya çalışıyoruz. Her geçen gün acısı katlanıyor. Azalma falan yok. Tam tersine günden güne daha çok katlanıyor. Mevlam sabırlar versin. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun" dedi.

'TBMM'deki milletvekillerimizin, milletvekili rozeti takmadan önce yapmış oldukları yemine sadık kalmalarını istiyoruz'

Evlat sahibi olmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten baba Sadık Yalçın ise, "Evlat yetiştirmek ayrı bir güzellik. Ancak vatana hizmet için göndermiş olduğunuz, bayrağın dalgalandığı bir yerde böyle bir olayın vuku bulması da ayrı bir acı" dedi.

Bu özel günün anısına gölge düşürmeyecek şekilde bir mesajım var diyen baba Sadık Yalçın, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan milletvekillerimizin, milletvekili rozeti takmadan önce yapmış oldukları yemine sadık kalmalarını istiyoruz. Ben fazla bir şeyler söylemek istemiyoruz. Yeri geldiğinde konuşmaktan, ifade etmekten çekinmeyiz. Bizim temennimiz vekilliğe adım attıkları gün ettikleri yemine, Cumhuriyetin kurucu esaslarına saygı göstermeleri. Terörle mücadele çalışmalara gölge düşürücü siyaset izlenmesin. Şehit ve gazi ailelerini ile yüce Müslüman Türk milletini rahatsız etmektedir. Temennimiz terörle mücadele eden kurumlara bu kurumların başında olan İçişleri bakanımız, komutanlarımıza yardımcı olunmalı. Biz dar günlerde kenetlenmeyi başaran ender milletlerden biriyiz. Eğer Müslüman Türk milletinin suskunluğunu acizlik kabul ediyorlarsa bunda yanıldıklarını her defasında anladılar, anlamayanlara da anlatmasını iyi biliriz. Terör belası mutlaka bitecektir. 40 yıldır devletimize, milletimize sebep olan ekonomik olarak gelişmemizi engelleyici bu faaliyetlerin destekçilerini de yapılması gereken neyse onların yapılmasını devleti idare edenlerden bekliyoruz. İnşallah bunların kökünü kazıyacağız" şeklinde konuştu.

'Makama saygısı olmayanın maalesef Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alması dahi caiz değildir'

Devletin mücadelesinin herkes yanında olması gerektiğini dile getiren Sadık Yalçın, "Cumhurbaşkanımızın hoşgörüsüne sığınarak şunu söylemek istiyorum. İnsanlar bir kişiyi, sevmeyebilir. İcraatlarını sevmeyebilir. Şahsından rahatsızlık duyabilir. Asıl olan devletin makamıdır. Makama saygısı olmayanın maalesef Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alması dahi caiz değildir. Makama saygısı olacaklar. Devlet olarak yapılacak mücadelenin herkes yanında olmalı. Cumhurbaşkanımız duygulu, duyarlı insan. Teşekkür ediyoruz kendisine. Biliyorsunuz torunun ismini Canan Aybüke koyarak bizlerin acısının bir nebze hafiflemesine neden oldu. Anadolu coğrafyasında barınmanın bedeli ağır ama bu ağırlığı içimizden hainlik yaparak, ekmeğimizi yiyip arkamızdan iş çevirenlere ise mutlaka hesap bir gün sorulacaktır. Devletin görmediği hiçbir hesap kalmamıştır. Kenara koyar günü geldiğinde raftan indirir hesabını sorar. Herkes ayağını, yaptığı konuşmaları yaparken devleti, milleti ayrıştırıcı söylemlerden uzak durmalarını özellikle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Aybüke Öğretmen mezarı başında anıldı

Türkiye, Anne, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 05:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Aybüke Öğretmen mezarı başında anıldı - Son Dakika

Son Dakika

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