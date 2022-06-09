Aybüke öğretmen, şehit düştüğü yerde ve görev yaptığı okulda anıldı - Son Dakika
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Aybüke öğretmen, şehit düştüğü yerde ve görev yaptığı okulda anıldı

09.06.2022 13:37

Cadde tabelasının görüntüsü Şehit öğretmen anma afişi görüntüsü Anma töreninden detay görüntüler Dua edilmesi Şehit öğretmenin şehit düştüğü yere kırmızı gül bırakılması Kozluk Kaymakamı Eyyüp Güngör'ün konuşması Öğretmen ve öğrencilerin seslendirdiği türküden görüntüler BATMAN - Batman'ın...

Cadde tabelasının görüntüsü

Şehit öğretmen anma afişi görüntüsü

Anma töreninden detay görüntüler

Dua edilmesi

Şehit öğretmenin şehit düştüğü yere kırmızı gül bırakılması

Kozluk Kaymakamı Eyyüp Güngör'ün konuşması

Öğretmen ve öğrencilerin seslendirdiği türküden görüntüler BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için şehit düştüğü yerde ve görev yaptığı okulda anma programı düzenlendi.

İlk görev yeri olan Kozluk'ta 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine dönerken, dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 22 yaşında şehit düşen Şenay Aybüke Yalçın için anma töreni yapıldı.

Kozluk Kaymakamı Eyyüp Güngör, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Uğur Aslan, kurum amirleri, öğretmenler ve vatandaşların katılımıyla öğretmen Aybüke'nin şehit düştüğü Tepecik Mahallesi Şehit Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'ne kırmızı güller bırakıldı, İlçe Müftü Vekili Sait Kızıl tarafından dua edildi.

Daha sonra şehit öğretmenin görev yaptığı Şehit Aybüke Yalçın Anadolu Lisesini ziyaret eden Güngör ve beraberindekiler, Aybüke Yalçın'ın ilk maaşıyla aldığı enstrümanların bulunduğu müzik sınıfını gezdi, Şehit Aybüke Öğretmen Köşesine kırmızı gül bıraktı.

Okulun müzik öğretmeni Batuhan Güven'in çaldığı piyano eşliğinde öğrenciler şehit öğretmenin severek söylediği Mağusa Limanı türküsünü seslendirdi.

Eyyüp Güngör, Yalçın'ın ilk göreve başladığında birçok idealinin olduğunu söyledi.

Şehit olmasına rağmen arkasında müziği seven gençler bıraktığını belirten Güngör, "Biz de bu düşünceyle öğretmenimizin anısını yaşatmak için okulumuza bir müzik atölyesi kazandırdık. Burada nice Şenay Aybüke öğretmenler yetişecek. Ona layık olacağız inşallah. Rabbim şehadetini kabul etsin." diye konuştu.

Aybüke öğretmen, şehit düştüğü yerde ve görev yaptığı okulda anıldı
Aybüke öğretmen, şehit düştüğü yerde ve görev yaptığı okulda anıldı
Aybüke öğretmen, şehit düştüğü yerde ve görev yaptığı okulda anıldı
Aybüke öğretmen, şehit düştüğü yerde ve görev yaptığı okulda anıldı

YORUMLAR
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Şehit Aybüke öğretmenin hatırası görev yaptığı okulda yaşatılıyor Şehit Aybüke öğretmenin hatırası görev yaptığı okulda yaşatılıyor Şehit Aybüke öğretmen mezarı başında anıldı Şehit Aybüke öğretmen mezarı başında anıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aybüke öğretmen, şehit düştüğü yerde ve görev yaptığı okulda anıldı - Son Dakika

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