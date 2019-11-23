Aybüke öğretmen şehit edildiği yerde anıldı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi üyeleri, Yalçın'ın şehit edildiği yere karanfil bırakıldı. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi üyeleri, öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı, Kozluk ilçesinde 3 yıl önce PKK'lı teröristlerce şehit edildiği yerde andı.



Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı ve üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Yalçın için şehit düştüğü Tepecik Mahallesindeki Şehit Şenay Aybüke Yalçın Sokağı'na karanfil bıraktı. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakıf Başkanı Ömer Dündar Pekacar, "Kozluk'a tayini çıktığında telaşlanan babasını teskin etmek için 'Bayrağın dalgalandığı her yer vatan toprağıdır. Oraya gideceğim ve vazifemi yapacağım. Oradaki çocukların bana ihtiyacı var' diyerek Kozluk'a gelmiştir Şenay Aybüke Yalçın öğretmen. Kısa sürede bütün öğrencileri ve öğretmen arkadaşları tarafından çok sevilmişti çünkü; çalışkan,sevecen ve hayat dolu bir insandı. 9 Haziran 2017'de tam burada bölücü terör örgütünün hain saldırısıyla şehit oldu. O da diğer bütün şehitlerimiz gibi ölümüyle, ölümsüzlüğe erdi. Hani hep diyoruz ya 'Biz bir ölür bin doğarız diye Şenay Aybüke Yalçın öğretmen de bir öldü ama binlerce kez doğdu, doğmaya devam edecek. Şenay Aybüke öğretmenin ismini taşıyan okullarda eğitim gören bütün öğrenciler birer Aybüke öğretmen olarak yetişecekler. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı olarak Aybüke öğretmenin şehit düştüğü yere karanfil bırakmaya gelerek bir kez daha onu rahmet ve minnetle andık. Şenay Aybüke Yalçın, Sıtkı Abdioğlu, Necmettin Yılmaz, Neşe Alten ve diğer bütün şehit öğretmenlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, bütün şehit öğretmenlerimizin şahsında öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz" dedi. - BATMAN