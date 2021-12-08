Aybüke öğretmenin adı kütüphanede yaşatılacak - Son Dakika

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adı, Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Borsa İstanbul Güzel Sanatlar Lisesinde bulunan Z kütüphanesine verildi.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin katkılarıyla yaklaşık 200 metrekarelik alanda oluşturulan, etkileşimli tahta ve internete bağlı bilgisayarlarla zenginleştirilen Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Z Kütüphanesi, düzenlenen törenle açıldı.

Vali Fuat Gürel, açılış öncesinde şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın'a çeşitli hediyeler ve çiçek verdi.

Kütüphanenin açılış kurdelesi Vali Gürel, Sadık Yalçın, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve öğretmenler tarafından kesildi.

Gürel, Yalçın'ı rahmetle andıklarını belirterek, "İnşallah buralar var oldukça şehidimizin adı buralarda yaşayacak ve çocuklarımıza da örnek olacak. Kütüphanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Şehit öğretmen Yalçın'ın portre resimlerinin yer aldığı kütüphanede öğrenciler, şehit öğretmenin en çok sevdiği "Mağusa Limanı" isimli eseri seslendirdi.

Kütüphane hakkında bilgilerin verildiği törende, protokol üyeleri ve öğrenciler kitap okudu.

Baba Sadık Yalçın da gazetecilere, kızının adının kütüphaneye verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Yalçın, "Ülkemizin farklı yerlerinde şehitlerimizin adlarının kütüphane, okul, sokak ve caddelerde yaşatılması onların diri olduğu anlamına gelmektedir." ifadesini kullandı.

Yalçın, öğrencilerin kızının en çok sevdiği "Mağusa Limanı" isimli eseri seslendirmesinin sürpriz olduğunu kaydetti.

Vali Gürel ve Türköz, Muğla Eşen Anadolu Lisesi öğrencilerinin şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesine yazdığı mektupları baba Sadık Yalçın'a teslim etti.

Açılan zarfların birinden şehit öğretmenin karakalemle çizilmiş resmi de çıktı.