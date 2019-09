Aybüke öğretmenin babası: o annelerin acılarını en iyi biz anlarız

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, 2 yıl önce PKK'lı teröristlerin şehit ettiği müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın, Diyarbakır'da kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek vererek, "O annelerinde acılarını en iyi biz anlarız. Evladın acısı hiçbir şeye benzemiyor" dedi.

Kozluk'ta PKK'lı teröristlerce belediye başkanına yönelik düzenlenen saldırıda, aracıyla olay yerinden geçerken şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın, Diyarbakır'da eylem yapan annelere destek verdi. Ailelerin yaptığı eylemi şehit ailesi olarak tasvip ettiğini belirten Yalçın, "Yaptıkları eylemde inşallah samimidirler. Samimi olmaları bizim için çok önemli. Ayrıca devletin varlığını orada hissederek, cesaret alıp bu tür bir eyleme girişmeleri bizler için daha önemli. Bu tür mağduriyetlerin yaşanmaması için. Her ailenin evladı kendisine kuzudur. O nedenle annelerin kuzularından ayrılması, bizlerin hoş göreceği veya tasvip edeceği bir şey olamaz. Müslüman Türk milleti tarih süreci içerisinde her zaman vatanını, evladından aziz bilmiş bir millettir. Onun için söz konusu vatan olduğunda evlattan vazgeçmesini bilen bir milletiz. Ama bunu böyle düşündüğümüz için toplumun bazı kesimlerinin, bunu bir zafiyet olarak algılamaması lazım. Devlet gücünü bir şekilde mutlaka gösterir. Gösterdiği zamanlarda da Türk milleti her zaman ayağa kalkmıştır" dedi.

'EŞKIYALARA DESTEK VERENLER HESABI İYİ YAPMALILAR'

Sadık Yalçın, HDP yöneticilerini eleştirerek, şunları ifade etti:

"Terörle kim mücadele ediyorsa, ülkenin başında 1982'den beri bela olan bu eşkıyaların, dışarıdan beslemelerin, içerideki işbirlikçilerle beraber olup, Türk milletinin 5 bin yıllık varlığını tarihten silmeye kalkışanların, mutlaka cezasnı verecektir, verilmektedir. HDP çatısı altında bulunan ve o eşkıyalara destek verdiklerini, vermeye çalıştıklarını gördüğümüz, hatta ellerindeki kalaşnikofları askerlerimize yöneltip, 'bunları sizin kafanıza indireceğiz' diyerek, nutuk atanlar hesabı iyi yapmalılar. Türk milletinin iyi niyetini zafiyet olarak algılamamalılar. Her zaman güçlüdür bu millet. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin birliği için 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Türk denir' demecini vermiştir. Bu kimlik bizim üzerimize yapışmış bir kimliktir ve bunu silmek, bizleri ayrıştırmak Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Alevi, Sünni farklı şekillerde dile getirmek, toplumun içerisine nifak tohumu saçmaktan farksızdır. Böyle demeçlerin verilmemesi ve müsaade edilmemesi lazım. Devleti yöneten büyüklerimiz ve siyasi organizenin içerisinde olan siyasetçilerin, bir kere değil 10 defa 100 defa düşünüp öyle konuşmaları lazım. Önemle rica ediyorum, konuşulan her kelime tabana farklı şekilde yansıyor."

'O ANNELERİN ACILARINI EN İYİ BİZ ANLARIZ'

Annelerin acılarını en iyi kendilerinin anlayacağını ifade eden Sadık Yalçın, şöyle konuştu:

"Türk milletinin birliği için, kalkınması için Atatürk'ün göstermiş olduğu ilim ve irfan yolunda ilerlemek için, devletimizin payidar olması için birlikteliğimizin sağlanması lazım. Güçlü olmamız, birlikte hareket etmekten geçer. O annelerin acılarını en iyi biz anlarız. Evladın acısı hiç bir şeye benzemiyor. İki yıldır bu acının içerisinde olduğumuz için, 22 yıl gül gibi koklayarak büyüttüğünüz bir fidanı bir anda bir başkası kendi hegemonyasını veya zevkini tatmin etmek için hedef alıp, kurşunlarla yok edebiliyor. Bundan daha acı bir şey olamaz. Oradaki annelere tavsiyemiz yaptıkları eylemin arkasında durmaları ama samimi olmak şartıyla, birilerine şirin gözükmek veyahut bunu farklı yönlere çekerek hareket etmemek şartıyla, biz her zaman yanlarındayız. Ne mutlu Türküm diyene."