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Aybüke Pusat ile avukat Nail Gönenli'nin tehlikeli yakınlaşması! - Son Dakika

Aybüke Pusat ile avukat Nail Gönenli'nin tehlikeli yakınlaşması!

20.09.2021 08:02
Aybüke Pusat ile avukat Nail Gönenli'nin tehlikeli yakınlaşması!, System.String[]

Geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşlarıyla eğlenceye çıkan Nail Gönenli, Emirgan'daki "Gizli Kalsın" adlı mekanda eski Türkiye güzellerinden Aybüke Pusat ile karşılaşmış.

Geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşlarıyla eğlenceye çıkan Nail Gönenli, Emirgan'daki "Gizli Kalsın" adlı mekanda eski Türkiye güzellerinden Aybüke Pusat ile karşılaşmış.

Söylenenlere göre gecenin ilerleyen saatlerinde ikili, samimi görüntüler vermeye başlamış. Tehlikeli yakınlaşmaya tanık olan kişiler, "Nail Gönenli hiç sevgilisi yokmuş gibi davranıyordu" diyor.

Aybüke Pusat ile avukat Nail Gönenli'nin tehlikeli yakınlaşması!

Mekandan ayrı ayrı çıkan Aybüke Pusat ve Nail Gönenli, sadece arkadaş mı, önceden tanışıyor muydu bilemem. Bildiğim tek şey var, Gönenli hala Zeynep Selvili ile sevgili...

Büyükada'da evlendiler

Ralli dünyasının önde gelen isimlerinden İstanbul Otomobil Sporları Kulübü eski başkanı Galip Bilgin, yelken yarışçısı Arzu Yaman ile nikah masasına oturdu. Büyükada'daki Splendid Palas Otel'de kıyılan nikahta şahitliği Nurettin Hasman ve Yonca Kuşlu Selki üstlendi.

Aybüke Pusat ile avukat Nail Gönenli'nin tehlikeli yakınlaşması!

Otelin sahibi Hamamcıoğlu ailesinin veliahdı Selim Hamamcıoğlu'nun da konuklar arasında yer aldığı düğünde ralli dünyasının efsane isimleri Ferda Dilege, Volkan Işık, Ali Karacan ve Kemal Özatalay da hazır bulundu.

Aybüke Pusat ile avukat Nail Gönenli'nin tehlikeli yakınlaşması!

Arzu Yaman Bilgin - Galip Bilgin

Yoga sertifikasına kavuştu

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko'nun kızı Pia Hakko, uzun bir süredir yoga ile ilgileniyor. Sık sık yoga kurslarına giderek kendini geliştiren Hakko, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en iyi hocalarından olan Alexis Gulliver'in eğitimindeydi.

Aybüke Pusat ile avukat Nail Gönenli'nin tehlikeli yakınlaşması!

Pia Hakko - Alexis Gulliver

Selhan Aloğlu'nun sevgilisi olan Gulliver, bilinen yoga pratiklerinin ötesinde kendi geliştirdiği tekniğin eğitimini veriyor. Onun workshop'larından birine katılan Pia Hakko, tamamladığı eğitimin ardından sertifika almaya da hak kazandı.

Ünlü aktör estetik için İstanbul'da

Dünyaca ünlü oyuncu ve yönetmen Louis Mandylor, yeni filmi öncesinde daha dinamik bir görünüm için İstanbul'a gelerek kendini Estetik ve Plastik Cerrahı Op. Dr. Hasan Fındık'a emanet etti.

Göz kapağı estetiği olan Avustralyalı aktör, üç gün kaldığı İstanbul'da tarihi ve turistik yerleri de gezdi.

Dr. Hasan Fındık'la hatıra fotoğrafı çektiren Mandylor, "Eski bakışlarıma yeniden kavuşturduğu için kendisine teşekkür ederim. Döner dönmez yeniden çekilecek olan 'The Godfather' setine başlayacağım" diye konuştu.

Aybüke Pusat ile avukat Nail Gönenli'nin tehlikeli yakınlaşması!

Hasan Fındık - Louis Mandylor

Aybüke Pusat ile avukat Nail Gönenli'nin tehlikeli yakınlaşması!

Aybüke Pusat, İstanbul, Emirgan, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Aybüke Pusat ile avukat Nail Gönenli'nin tehlikeli yakınlaşması! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Aybüke Pusat ile avukat Nail Gönenli'nin tehlikeli yakınlaşması! - Son Dakika
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