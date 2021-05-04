Aybüke Pusat ile Furkan Andıç aşk mı yaşıyor? İşte cevabı

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Daha önce 'Her Yerde Sen' adlı dizinin başrolünde yer alan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'ın bu sefer BluTv'de ekrana gelecek olan 'Kusursuz' adlı dizide başrolleri paylaşacağı ortaya çıktı.

"SEVGİLİLER AYNI PROJEDE Mİ BULUŞTU?"

Sürpiz proje sonrası sosyal medya kullanıcıları, "Sevgililer bir kez daha mı aynı dizide buluştu?" diye sordular.

PUSAT VE ANDIÇ'I 'SEVGİLİ' ZANNEDİYORLAR

2019 yılında final yapan 'Her Yerde Sen' dizisinin başrolünde yer alan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Sosyal medyada pek çok kullanıcı halen Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'ı sevgili zannediyor. Ancak işin aslı öyle değil.

"ÖZEL HAYATIM BENİ İLGİLENDİRİR"

Aybüke Pusat, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada aşk iddialarına şu şekilde vermişti: "Furkan ile ilişkimiz yok. Yazılanlar karşısında şaşkınlık geçiriyorum gerçekten. Bu benim özel hayatım ve beni ilgilendirir."

Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'ın yeni projesi 'Kusursuz' şimdiden merak uyandırdı.