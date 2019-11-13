Son Dakika Haberleri: Aybüke Pusat'ın açtığı dava reddedildi
Son Dakika Magazin Aybüke Pusat'ın açtığı dava reddedildi - Son Dakika Magazin

Aybüke Pusat'ın açtığı dava reddedildi

8 saat önce

Pastel Film, 3 yıl önce ünlü oyuncuya "O Hayat Benim" dizisindeki sözleşmesini haksız şekilde feshettiği gerekçesiyle 110 bin liralık tazminat davası açmıştı.

Aybüke Pusat'ın açtığı dava reddedildi, System.String[]

Pastel Film, 3 yıl önce ünlü oyuncuya "O Hayat Benim" dizisindeki sözleşmesini haksız şekilde feshettiği gerekçesiyle 110 bin liralık tazminat davası açmıştı.


Yapımcı şirketinin iddiasına göre Pusat, dizinin yeni sezonunda rol almak için ücretine zam istedi.


Talebi kabul görmeyince de sözleşmesini feshetti. Tazminat davasının karar duruşması dün İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Pusat'ın avukatı Nail Gönenli, sözleşmede eksiklikler olduğu iddiasıyla davanın reddini talep etti. Mahkeme, Aybüke Pusat'ı haklı bularak davanın reddine karar verdi.

O Hayat Benim, Aybüke Pusat, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:43 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şarkıcı Tuğba Özerk'e polise hakaretten 2 yıl dava açıldı
Tamer Karadağlı ile görüntülenen Burcu Esmersoy sessizliğini bozdu Ozan Güven'le aşk yaşadığı konuşulan Yüsra Geyik'ten ilginç çıkış: Bu benim haddime değil Bomba iddia: Serdar Ortaç tövbe ettiği kumardan 120 bin dolar kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 16:44:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aybüke Pusat'ın açtığı dava reddedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]