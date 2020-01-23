Aybüke Pusat: Ne gerek var tektaşa
7 saat önce
2020'nin kendisi için çok güzel başladığını söyleyen oyuncu, "Dilediğim her şey çok güzel gidiyor, şanslı bir sene" dedi.
2020'nin kendisi için çok güzel başladığını söyleyen oyuncu, "Dilediğim her şey çok güzel gidiyor, şanslı bir sene" dedi. Oyuncu, gazetecilerin parmağındaki yüzüğü sorması üzerine şöyle dedi: "Ne gerek var tektaşa? 24 yaşındayım, niye tektaşa ihtiyacım olsun? Güzel bir hayat yaşıyorum, çok mutluyum. Sevgilim de olabilir, nişanlım da. Mesele tektaş değil."
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:04
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