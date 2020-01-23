Aybüke Pusat: Ne gerek var tektaşa

2020'nin kendisi için çok güzel başladığını söyleyen oyuncu, "Dilediğim her şey çok güzel gidiyor, şanslı bir sene" dedi. Oyuncu, gazetecilerin parmağındaki yüzüğü sorması üzerine şöyle dedi: "Ne gerek var tektaşa? 24 yaşındayım, niye tektaşa ihtiyacım olsun? Güzel bir hayat yaşıyorum, çok mutluyum. Sevgilim de olabilir, nişanlım da. Mesele tektaş değil."