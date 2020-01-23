Aybüke Pusat: Ne gerek var tektaşa - Son Dakika
Son Dakika Magazin Aybüke Pusat: Ne gerek var tektaşa - Son Dakika Magazin

Aybüke Pusat: Ne gerek var tektaşa

7 saat önce

2020'nin kendisi için çok güzel başladığını söyleyen oyuncu, "Dilediğim her şey çok güzel gidiyor, şanslı bir sene" dedi.

Aybüke Pusat: Ne gerek var tektaşa, System.String[]

2020'nin kendisi için çok güzel başladığını söyleyen oyuncu, "Dilediğim her şey çok güzel gidiyor, şanslı bir sene" dedi. Oyuncu, gazetecilerin parmağındaki yüzüğü sorması üzerine şöyle dedi: "Ne gerek var tektaşa? 24 yaşındayım, niye tektaşa ihtiyacım olsun? Güzel bir hayat yaşıyorum, çok mutluyum. Sevgilim de olabilir, nişanlım da. Mesele tektaş değil."

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:04 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eğlenceli süren gece kabus gibi bitti! Tuba Büyüksün'ün korku dolu anları
Yıldız Tilbe'nin yeni imajı sosyal medyada gündem oldu! "Kendine ne yaptın Yıldız?" Müge Anlı, 12 yaşındaki kızının tacizine sessiz kalan kadını yayından kovdu Canlı yayında sevgilisiyle konuşması ifşa olan Ebru Polat şaşkınlığa uğradı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 18:08:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aybüke Pusat: Ne gerek var tektaşa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]