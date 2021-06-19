Üye Girişi
Ayça Ayşin Turan: Biz kadınlar hayata 1-0 geriden başlıyoruz - Son Dakika

Ayça Ayşin Turan: Biz kadınlar hayata 1-0 geriden başlıyoruz

19.06.2021 07:28
Ayça Ayşin Turan: Biz kadınlar hayata 1-0 geriden başlıyoruz, System.String[]

Dizisinin çekimleri için bir süredir İzmir, Sığacık'ta.

Dizisinin çekimleri için bir süredir İzmir, Sığacık'ta. İlk izin gününde konuşmak için sözleşiyoruz. Yıllardır tanışıyoruz ama her defasında ilk kez röportaj yapıyormuşuz gibi heyecanlı, "Dışarıdan biraz sert duruyor olabilirim ama beni tanıdıkça aslında gülmeyi, espri yapmayı çok sevdiğimi görürler" diye anlatıyor. Ekranda göründüğü kadar güzel. Kocaman mavi gözleri ve karşısındakini rahatlatan sıcak, muzip bir gülümsemesi var. Ayça Ayşin Turan'la geçmişten bugüne sohbete başlıyoruz...

Karadenizlisin, hikayen Sinop'ta başlıyor. Aklına gelen ilk kare ne?

Aklıma okula giden o küçük kız geldi. Bütün çocukluğumu orada geçirdim. Keyifli, kalabalık bir aileydik. Yedi kardeştik. Ben en küçüğüyüm. Beş abim, bir ablam var.

Evin en küçüğü olarak beş abiyle yaşamak zor muydu?

Tam tersi, artı tarafları vardı. Prenses gibi el üstünde tuttular beni. Pamuklara sardılar. Mesela bir kere bile ekmek almaya gitmedim.

KAMERA ARKASINI MERAK EDİYORDUM

Yedi yaşında keman çalarak aslında ilk kez sanatla tanışıyorsun... Evdekilerin mi ilgisi vardı?

Profesyonel olarak müzikle ilgilenen yoktu ama annem ve abilerim keman çalmamı çok istiyordu. Bir de annemin sesi çok güzeldir, o teşvik etti beni. Bir sabah uyandım abim bana küçük bir keman almış. Öyle başladım... Başta çok küçüğüm diye beni kurslara almak istememişlerdi ama sonra o da çözüldü. Sinop'ta belediyenin konservatuvarından ders almaya başladım. Üniversiteye hazırlanmaya başlayana kadar da bu böyle sürüp gitti. Ama çok uzun zamandır maalesef kemana hiç vakit ayıramadım.

Sesin de güzel. Müzikle ilgili bir şeyler yapar mısın?

Teşekkürler. Yer aldığım bazı projelerde sahne gereği şarkı söyledim, sosyal sorumluluk projeleri olduğunda da bir amaç için çıkıp şarkı söylemeyi seviyorum. Sanırım böyle devam eder bir süre daha.

İstanbul'a üniversiteyi kazanınca, 18 yaşında geldin ilk defa...

Evet. Canlandırdığım Haziran karakteri  gibi aslında... Ama o büyük şehirden küçük bir şehre gidiyor. Alıştığın her şeyi geride bırakıp kendini başka bir dünyada bulduğunda "Neredeyim ben" diyorsun. Başlangıçta çok zor. Ama hayat insanı her türlü durum ve ortama bir süre sonra alıştırıyor. Yine de başlarda korkutucu oluyor tabii.

Keman, sonra sinema ve televizyon eğitimi aldın. Peki oyunculuk nereden çıkıyor?

Ortaokul ve lisenin ilk yılları hangi bölümleri seçeceğimi düşünürken avukat olmak, hukuk okumak istiyordum. Sonra sinema ve televizyon ilgimi çekti. Aslında benim merak ettiğim, bir filmin nasıl çekildiği, dünyasının nasıl kurulduğuydu. Kamera arkası... O yolda da ilerledim ama hayat böyle yönlendirdi.

Eğitimin oyunculuğa nasıl yansıdı?

Kendimi izlerken daha teknik bakmama, senaryoyu okurken bir dünya hayal etmeme ve karakteri yaratırken beslenebileceğim farklı perspektifler edinmeme olanak sağladı.

ÇOK UTANGACIM ASLINDA

İlk işinin üzerinden geçen 10 yıl sende neleri değiştirdi?

Büyüdüm. Zoruyla kolayıyla deneyimleyerek bir sürü şey öğrendim. Hep çalıştım. Hiç keşkelerim olmadı.

Şimdiye kadar en cesur hareketin neydi?

Oyuncu olmak. Çünkü çok utangacım. İşimi yaparken sorun yok ama mesela biri video çekince geriliyorum. Bu yapı meselesi ve karakterle alakalı sanırım.

İlişkilerinde de mi böyle?

Önce birini tanımalıyım. İnsani ilişkilerim süreçte gelişir. Hiç tanımadığım birine "Canım" falan diyemem mesela.

Kendini eleştirir misin?

Çok. "Onu şöyle yapsam daha mı iyi olurdu" derim. Başkalarıyla birlikte kendimi izlemekten de hoşlanmıyorum.

Genç bir oyuncu olarak her gün yeni isimlerin çıktığı, reytinglerle birçoğunun sonradan kaybolduğu bu kadar kaygan bir zeminde çalışmak nasıl bir şey?

Bu, işten ne istediğin ve ne beklediğinle alakalı...

Senin beklentin ne?

Benim tek hedefim iyi bir oyuncu olmak. Öyle anılmak ve kalıcı olmak. O yolda ilerlemeye çalışıyorum.

İyi oyunculuğun sırrı ne?

Çalışmak, çalışmak, çok çalışmak. Disiplinli olmak. Pes etmemek, sürekli kendini geliştirmek ve pas tutmamak...

Popülerlik seni korkutuyor mu?

Popüler olmayı işinin getirisi olarak gördüğünde hayat biraz daha normalleşiyor. Ama tabii daha kapalı yaşıyorsun.

Ayça Ayşin Turan: Biz kadınlar hayata 1-0 geriden başlıyoruz

KİMSEYE DEĞİL, BEN HAYATA AŞIĞIM

Yaz dizisi-kış dizisi ayrımına katılıyor musun?

Hayır, öyle bir ayrım yok. 10 senedir dram yapıyordum. Sinema filmi hariç, bu benim ilk romantik komedi işim. Bir gün ekranda kendimi izlerken bir sahnede güldüğümü gördüm, menajerim Gözde'ye (Yılmaz) mesaj attım. "Kendimi ekranda gülerken görmek çok iyi geldi, artık romantik komedi yapalım mı" dedim.

Dram oynamak sanki çok daha zor, romantik komedi oyunculuğu daha kolay gibi görünür. Buna katılıyor musun?

Alakası yok. Matematikleri farklı. Komedi dediğin zaten durumun komikliği... Onu seyirciye geçirmek lazım. İnsana başka bir yelpaze ve bakış açısı veriyor. İkisi de zor bu nedenle.

Peki Star'da başlayan yeni dizin 'Ada Masalı' ne anlatıyor?

Masalsı bir adayı, Haziran'la Poyraz'ın masal gibi ilerleyecek aşklarını... Şehrin kaosunda yaşayan, işi ve hayatı birbirine karışmış bir kız Haziran... ve işin kötüsü bundan keyif aldığını sanıyor. Hayat onu bambaşka bir nedenle köklerine geri döndürüyor ve kendini adada buluyor. Poyraz'la (Alp Navruz) karşılaştığında da bütün dünyası değişiyor.

Masallara inanır mısın?

Evet. Çocukluğumdan beri dinlemeyi çok severim... Sonra okumak da bana büyük keyif vermeye başladı. Gerçek dünyadan uzaklaşıp bambaşka diyarlara yolculuk ettirir masallar. O büyülü dünyalarının içinde usulca kulağımıza bazı öğütler de fısıldar. Sanırım bunu da seviyorum. 'Alice Harikalar Diyarında' ve 'Oz Büyücüsü' favorilerim.

Neler olacak sizin masalsı adada?

Karakterim işine aşık, tutkulu, verilen görevleri yapmak için her şeyi göze alan, başarılı ve zeki bir kadın. Tokyo'ya terfisini istiyor. Patronu onu 'Kırlangıç Adası'na gönderiyor ve "Vereceğim işi yaparsan terfini alırsın" diyor. Poyraz'la karşılaşınca işler arapsaçına dönüşüyor. İki zıt ve inatçı karakterin hikayesini izliyoruz.

Zıt karakterler gerçekten birbirini çeker mi?

Nereye gidiyorsun Hakan (gülüyor)? Evet, çekerler. Özellikle de dizilerde bunu görüyoruz.

Aşkı nasıl anlatırsın?

Aşk, Haziran gibi benim için de ciddi bir mesele. Güven ve sadakatle alakalı. Saygı benim için önemli. Aynı şeyleri paylaşmak, ortak noktada buluşmak... Yolculuktaki hayat arkadaşlığı gibi hissettiriyor bana.

Şimdilerde birine aşık mısın?

Yok, ben hayata aşığım.

DIŞARIDAN BİRAZ SERT DURUYOR OLABİLİRİM AMA...

Oyunculuk yolculuğunu tanımlayan en iyi cümle nedir?

Azim sanırım. Hep söylediğim şey çok çalışmak ve azim. Bir de mutluluk... Sevdiğim projelerin içinde oldum. İnsanın sevdiği işi yapması ya da yaptığı işi sevebilmesi çok büyük bir şans.

Hayattan öğrenip uygulamaya koyduğun en önemli kural...

Hem kendine hem de karşındakine karşı hakkaniyetli olmak.

Senin için affetmek mi yoksa unutmak mı daha kolay?

Affetmek sanırım. Unutmam kolay olmaz pek ama affedip geride bırakmayı seçerim.

Sence herkes hayatı boyunca bir kere ne yapmalı?

Kendini dinlemeli.

Hangi özelliğin hayatına yeni girenleri şaşırtır?

Dışarıdan biraz sert duruyor olabilirim ama beni tanıdıkça aslında gülmeyi, espri yapmayı çok sevdiğimi görürler.

DÜNYADA ADALETLİ BİR SİSTEM YOK

İkinci üniversite olarak Temel Adalet okuyordun. Ne oldu?

İkinci bir üniversite okumak aklımdaydı. Böyle bir imkanım olduğunu öğrendiğimde tercihimi Temel Adalet bölümünden yana kullandım. Dediğim gibi bir dönem aklımda hukuk okumak vardı. Ama mezun olamadım. Dondurdum. Belki ileride başka bir bölüm denerim.

Sence ne kadar adil bir dünyada yaşıyoruz?

Kadın olarak da insan olarak da adil bir dünyada yaşamıyoruz bence. Her gün gördüğümüz şiddet haberleri bunu düşündürtüyor bana. Önce kendi içimizde adil olmayı başarıp doğanın içine uyumlanabilsek; hem doğaya, hem karşımızdakine hem de diğer canlılara gerçekten saygı duyabilsek dünya çok güzel bir yer olacak. Ama bunu başaramıyoruz maalesef.

Kadına şiddet, üzerine kafa yorduğun bir konu mu?

Bu zamana kadar ekranda güçlü kadın karakterleri canlandırdım. Biz kadınlar hayata 1-0 geriden başlıyoruz. Başarılı olmak bir erkek için daha kolay, kadının o başarı için iki kat çalışması gerekiyor. Bu yüzden dünyada adaletli bir sistem olduğunu düşünmüyorum.

Peki, ünlü olsan yine de kadın olarak daha fazla çaba göstermen mi gerekiyor?

Ünlü olup olmaman fark etmez, kadınız sonuçta. Herkesin kendi hayatında, kendine göre bir mücadelesi var. Var olabilmek için erkeklerden daha fazla efor sarf ediyoruz. Belki de bu sebeple gördüğümüz başarılı, dik duruşlu kadınlar ayakta kalmak için verdikleri savaş sonrası sertleşmeye ve etraflarına kabuk örmeye başlıyor.

Ayça Ayşin Turan: Biz kadınlar hayata 1-0 geriden başlıyoruz

Ayça Ayşin Turan, Haziran, Sinema, İzmir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ayça Ayşin Turan: Biz kadınlar hayata 1-0 geriden başlıyoruz - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Fatih Terim konusunda geri adım attı 00:08 Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Fatih Terim konusunda geri adım attı Mehmet Ali Erbil'in kendisini aldattığı iddiaları sorulan Tuğba Coşkun deliye döndü 23:00 Mehmet Ali Erbil'in kendisini aldattığı iddiaları sorulan Tuğba Coşkun deliye döndü Canlı yayında gerginlik! Sezgin Baran Korkmaz hakaret etti, İsmail Saymaz hemen müdahale etti 22:20 Canlı yayında gerginlik! Sezgin Baran Korkmaz hakaret etti, İsmail Saymaz hemen müdahale etti
Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu 17:42 Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız 16:54 Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış 15:30 Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı 14:48 Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı 14:01 Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
18:38 HDP İzmir'de bir kişiyi öldüren saldırgan, savcılıkta serbest kalmak istedi
18:21 Galatasaray'ın yeni Divan Kurulu Başkanı belli oldu! Aykutalp Derkan seçimi kazandı
18:07 EURO 2020 E Grubu'nda oynayan İsveç, Slovakya'yı 1-0 farkla mağlup etti
17:47 Nuriş Kardeşler'e ani operasyon! Suç örgütünden 19 kişi tutuklandı
17:42 Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu
17:40 İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80'lere çıktı
17:38 Altının kilogramı 500 bin liraya geriledi
17:38 TFF'ye tarihi protesto geliyor! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde
17:25 Ankara sanayi bölgesinde fabrika yangını
17:11 Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferi için atağa geçti
Merkel ve Macron'dan ortak Türkiye mesajı: Görüş ayrılıklarına rağmen birbirimize ihtiyacımız var Merkel ve Macron'dan ortak Türkiye mesajı: Görüş ayrılıklarına rağmen birbirimize ihtiyacımız var         
00:18
Diyarbakır'da AK Parti binasına saldırı! 2 kişinin gözaltına alındığı olay kamerada Diyarbakır'da AK Parti binasına saldırı! 2 kişinin gözaltına alındığı olay kamerada         
23:10
Güneşli günler beklerken karanlığa gömüldük! İşte Milli Takım'daki tarihi yıkımın 6 nedeni Güneşli günler beklerken karanlığa gömüldük! İşte Milli Takım'daki tarihi yıkımın 6 nedeni         
22:36
Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz canlı yayında karşı karşıya geldi: Veyis Ateş beni aradı ve 10 milyon euro talep etti Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz canlı yayında karşı karşıya geldi: Veyis Ateş beni aradı ve 10 milyon euro talep etti         
20:46
75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz 75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz         
17:21
Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun         
15:42
Korkunç cinayetin detayları kan dondurdu! Vurduğu öğrencinin başında ölmesini beklemiş Korkunç cinayetin detayları kan dondurdu! Vurduğu öğrencinin başında ölmesini beklemiş         
15:09
A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak         
14:38
Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, "Nasıl olur?" sözleriyle tepki göstermişti         
13:12
Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar         
13:04
Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor         
12:20
Taşa Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazan küçük kızın annesi, olayın ardından şoka girdi         
10:33
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar         
10:31
Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar         
10:21
1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor 1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor         
10:17
Nehir Erdoğan sevgilisi Renan Kaleli ilk kez görüntülendi Nehir Erdoğan sevgilisi Renan Kaleli ilk kez görüntülendi         
09:26
Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2021 07:49:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayça Ayşin Turan: Biz kadınlar hayata 1-0 geriden başlıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement