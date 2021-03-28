Ayça Bingöl "Ben Anadolu" ile mest etti - Son Dakika

Ayça Bingöl "Ben Anadolu" ile mest etti

28.03.2021 10:21

Ayça Bingöl "Ben Anadolu" ile mest etti Kadın temalı Kadın Oyunları Festivali'nin final gecesi Ayça Bingöl'ün sergilediği "Ben Anadolu" isimli oyunla son buldu.

Ayça Bingöl "Ben Anadolu" ile mest etti

BALIKESİR - Kadın temalı Kadın Oyunları Festivali'nin final gecesi Ayça Bingöl'ün sergilediği "Ben Anadolu" isimli oyunla son buldu.

Ayvalık Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde sergilenen oyunda; binlerce yıldır Anadolu'yu var eden kadınlar, koca bir tarihe yayılan hikayeleriyle Güngör Dilmen'in klasikleşmiş eserinde buluştu. Usta oyuncu Yıldız Kenter'in yıllarca sergilediği oyunu kendi yorumuyla yeniden şekillendiren Ayça Bingöl, sahnede adeta devleşti.

Ayvalık'ta sergilediği oyununun 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'ne denk geldiğine dikkat çeken Ayça Bingöl, "Ben Dünya Tiyatrolar Günü'nü içsel anlamda kutlamak gibi bir yerde değilim. Çok kırgın, kızgın ve çaresizim. Yaklaşık bir yıldır kapalı olan tiyatrolara hiç kimse ve kurumdan en ufak bir katkı yok. Zaten hiçbir zamanda bu yönde doğru düzgün bir desteği göremedik. O yüzden de yine kendi çabamızla inşallah bu işin de üstesinden geleceğiz. Ben, çok daha coşkulu bir şekilde bizim için özel bu günü kutlamak isterdim" diye konuştu.

Ayça Bingöl Ben Anadolu ile mest etti
Ayça Bingöl Ben Anadolu ile mest etti
Ayça Bingöl Ben Anadolu ile mest etti
Ayça Bingöl Ben Anadolu ile mest etti

Ayvalık Belediyesi, Güngör Dilmen, Ayça Bingöl, Turizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ayça Bingöl 'Ben Anadolu' ile mest etti - Son Dakika


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