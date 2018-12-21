Son Dakika Haberleri: Ayça Bingöl ve Nur Fettahoğlu 'Kardeş Çocukları'nda İki Kardeşi Oynayacak!

Ayça Bingöl ve Nur Fettahoğlu 'Kardeş Çocukları'nda İki Kardeşi Oynayacak!

1 saat önce

Başrollerini Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Furkan Andıç, Afra Saraçoğlu, Murat Daltaban, Alara Turan, Batuhan Ekşi ve Nilay Erdönmez'in paylaştığı "Kardeş Çocukları" çok yakında Star TV ekranlarından izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Ayça Bingöl ve Nur Fettahoğlu 'Kardeş Çocukları'nda İki Kardeşi Oynayacak!, System.String[]

Sevilen oyuncular Ayça Bingöl ve Nur Fettahoğlu dizide iki kız kardeşi canlandıracak.

Kardeş Çocukları'nda; Ayça Bingöl, yoksulluklarla dolu bir köyde kızı Hayat'la yaşam savaşı veren mücadeleci bir anneyi canlandırıyor. Yıllar önce yaşadıkları köyü terk ederek İstanbul'a giden ve kendisini yoktan var eden Umay karakterine ise Nur Fettahoğlu hayat veriyor. Dizide, yaptığı evlilikle İstanbul sosyetesine adım atan Umay, kızı Hayal ve eşi Tarık Reşat'la yaşadığı kusursuz hayatı bir gecede değişecek.

İki bambaşka hayat kuran Ümran ve Umay'ın verdikleri sınavı konu alan dizide kader önce kızları Hayat ve Hayal'i bir araya getirecek. Ümran ve Umay ise yıllar sonra yeniden yan yana geldiğinde geçmişin karanlık sırları ortaya çıkmaya başlayacak.

ÜMRAN VE UMAY'IN HAYATLARININ SINAVI...

Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne; Ümran (Ayça Bingöl) ve Umay (Nur Fettahoğlu). Ümran ve kızı Hayat, küçük bir köyde yaşarken, "Sosyetik güzel'' Umay Karay ve kızı Hayal, İstanbul'dadır.Hayallerde bile birleşemeyecek kadar farklı hayatlar yaşayan annelerinyolları, yıllar sonra karşılaşınca beklenmedik olaylara neden olur.

Senaryosunu Sırma Yanık'ın, yönetmenliğini Faruk Teber'in üstlendiği "Kardeş Çocukları" çok yakında Star TV' de ekrana gelecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:38 Kaynak: Bültenler

TV, Star, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Güncel
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