Ayça'dan LÖSEV'e destek - Son Dakika
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Ayça'dan LÖSEV'e destek

6 saat önce

Ayça Gürsaçer ile Cem Şahan LÖSEV'in düzenlemiş olduğu Gönüllüler Gecesi'ne katılarak sürpriz yaptılar.

Ayça'dan LÖSEV'e destek, System.String[]

Ayça Gürsaçer ile Cem Şahan LÖSEV'in düzenlemiş olduğu Gönüllüler Gecesi'ne katılarak sürpriz yaptılar. İkili en özel şarkılarını okuyarak davetlilere güzel dakikalar yaşattılar.

LÖSEV, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 06:03 
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