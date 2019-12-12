Ayça'dan LÖSEV'e destek
6 saat önce
Ayça Gürsaçer ile Cem Şahan LÖSEV'in düzenlemiş olduğu Gönüllüler Gecesi'ne katılarak sürpriz yaptılar.
Ayça Gürsaçer ile Cem Şahan LÖSEV'in düzenlemiş olduğu Gönüllüler Gecesi'ne katılarak sürpriz yaptılar. İkili en özel şarkılarını okuyarak davetlilere güzel dakikalar yaşattılar.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 06:03
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