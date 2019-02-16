Ayça Öğretmen İçin Kuran Okutup, Masasına Karanfil Bıraktılar
38 dakika önce
ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitiren Fen Bilgisi Öğretmeni Ayça İvren'in (33) okuldaki masasına karanfiller bırakıldı.
ADANA'nın İmamoğlu
ilçesinde, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitiren Fen Bilgisi Öğretmeni Ayça İvren'in (33) okuldaki masasına karanfiller bırakıldı.
İlçeye bağlı Camili
köyü Şehit Niyazi Karakoca Okulu'nda görevli Fen Bilgisi Öğretmeni Ayça İvren, 1 ay önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Adana Şehir Hastanesi
'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. İvren, 2 Şubat günü hayatını kaybetti. Gözyaşları içinde toprağa verilen İvren için Eğitim Bir-Sen İmamoğlu Şubesi üyeleri, görev yaptığı okulda Kuran
okuttu. Acılı ailesiyi detelefonla arayarak başsağlığı dileyen sendika temsilcileri, Ayça öğretmenin fotoğrafının asılı olduğu masasına karanfil bıraktı.
- Adana
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:56 Kaynak: DHA
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