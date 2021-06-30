Ayça Varlıer Bodrum'da... İskeleden 'Ayça'lama!

Broadway'den gelen teklif üzerine New York'a yerleşecek olan Ayça Varlıer, Türkiye'deki son günlerinin tadını bol bol denize girerek çıkartıyor. 5 Temmuz'da gidecek olan başarılı oyuncu, önceki gün evinin bulunduğu Yalıkavak'taki Yelken Bay Beach'te görüntülendi.

Bodrum'daki son günlerini ailesine ayıran oyuncu, sevdikleriyle beraber deniz keyfi yaptı. Günü ailesiyle beraber geçiren oyuncunun keyfine diyecek yoktu.

Denizden çıkmak bilmeyen Varlıer, ablası Aslı Varlıer Pelit'le beraber beach'in açıklarında bulunan iskeleden defalarca atladı. Balıklama atlama stilinde başarılı olduğu görülen oyuncunun iskele üzerinde yaptığı dans ise görenleri güldürdü.

Güzel oyuncu, bu keyifli anları takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi. Ablasının çektiği bir kareyi Instagram'da yayınlayan Varlıer, "Yaz coşkum" yorumunda bulundu.