Ayça ve Cem bu kez "Ya Da Öldür" diyecek. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayça ve Cem bu kez 'Ya Da Öldür' diyecek. - Son Dakika

Ayça ve Cem bu kez "Ya Da Öldür" diyecek.

20 dakika önce

Müzik Dünyasına hızlı bir giriş yapan Ayça ve Cem, arka arkaya çıkardıkları singlelarla kısa sürede kendilerini sevdirmeyi başardı.

Ayça ve Cem bu kez

Yeni projeleri ile bu kez daha iddialılar.Bu sefer dinleyecileri farklı bir Ayça ve Cem'le tanışacaklar.Diğer projelerinden çok farklı ve oldukça iddalıtrap-arabesk bir şarkı ile geliyorlar.

Sözleri ve müziği Ayça'ya ait olan "Ya da Öldür" isimli şarkıda sevilen rapçi Oğuzhan Salihoğlu ve Tarık Mengüç'ündeimzası var.Klibin yönetmenliğini Ferit Çetinkaya üstlendi.Fotoğraflar ise Halil Güzel'e ait...

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 08:33 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Minibüs şoförü öldürüldü, yolcular dehşeti yaşadı
Suudi Arabistan Kralı Selman, öldüğü iddialarının ardından ilk defa görüntülendi İran'da koronavirüsten korunmak için endüstriyel alkol içen 7 kişi öldü 100 yaşındaki Çinli hasta koronavirüsü yendi

Son Dakika Haberleri
08:33 Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı
07:36 Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımının eleme adayı belli oldu
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 08:53:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayça ve Cem bu kez "Ya Da Öldür" diyecek. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]