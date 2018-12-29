Ayça Ve Cem'den ''ŞOK Etkisi''

Sözü ve müziği Yalçın Topyanak, aranjesi Berk Kirtiş'e ait yeni parçalarını İzmir'de kliplendiren ikili, özellikle Çeşme Taşocağı'nda çekilen sahnelerde ise kışkırtıcı ve sıra dışı bir performansa imza attılar.

İLK ŞOKU DRONE'LA YAŞADILAR...

Uzun yıllar Seda Sayan'ın programlarının yönetmenliğini yaparak sektörde hatırı sayılır bir tecrübe kazanan Ayça, kendi klibinin yönetmenliğini de üstlenerek bu alanda ki iddiasını da ortaya koydu. Objektif karşısında tüm hünerlerini sergileyen Seda Sayan'ın genç yeğeni, baştan çıkarıcı güzelliğiyle de sete damgasını vurdu. Çekimler sırasında zaman zaman zor anlarda yaşayan Ayça ve Cem, pilot görüntüler için kullandıkları drone kamerayı kaybederek klibe ilk nazar boncuğunu takmış oldular.

Dmc etiketiyle geçtiğimiz gün dijital platformlardaki yerini alan single, ünlü Prodüktör Kemal Aslan imzasını taşıyor...