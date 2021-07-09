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Aycan Koptur: Londra'da içli köfte yaptım - Son Dakika

Aycan Koptur: Londra'da içli köfte yaptım

09.07.2021 10:28
Aycan Koptur: Londra'da içli köfte yaptım, System.String[]

? "Kazara Aşk"ta Vildan Parlak karakterini canlandırıyorsunuz. Vildan, Gaziantepli, saf, iyi kalpli ve dobra bir genç kız. Okan'la evlenmek üzere memleketinden İstanbul'a geliyor.

? "Kazara Aşk"ta Vildan Parlak karakterini canlandırıyorsunuz. Vildan, Gaziantepli, saf, iyi kalpli ve dobra bir genç kız. Okan'la evlenmek üzere memleketinden İstanbul'a geliyor. Hikayesini bir de sizden dinlesek...

Vildan Gaziantepli, aile kurmaya çok istekli, ev hanımlığına yatkın, çok tatlı ve iyi niyetli biri. Biraz fazla düşünceli ve ısrarcı, o yüzden rahatsızlık verebiliyor bazen etrafa… Ama bunların hepsi sevgiden. Kendini de çok beğeniyor, aşırı özgüvenli biri. Açıkcası Vildan'ın başına ne gelirse gelsin, sırtı yere gelmez, bu da bence çok güzel ve pozitif bir özellik... Fotoğrafından aşık olduğu Okan'la evlenmek için kilometrelerce yol kat eden Vildan, aşkı karşılıksız çıksa da hiç pes etmiyor.

? Peki Vildan Parlak, Saydam ailesinin gelini olunca mutluluğu yakalayabilecek mi?

Bence Vildan her ortamda mutluluğu yakalamasını bilir. Onu üzen, sonrasında daha çok üzülür benden söylemesi...

? İlk bölümlerdeki sahnelerde on parmağında on marifet olan, tam bir ev kızı olarak izlediğimiz Vildan, iş hayatına soyunacak mı?

Henüz iş hayatı konusunda bir bilgim yok ama konu Vildan ise bence her yere bir şekilde girer. Sürpriz yumurta gibi her ortamdan çıkacağını düşünüyorum. Eğlenceli maceraları tabii ki olacak, ben de merakla bekliyorum.

Aycan Koptur: <a class='keyword-sd' href='/londra/' title='Londra'>Londra</a>'da içli köfte yaptım

? Sizi daha çok komedi filmlerinde, dizilerinde, tiyatro oyunlarında izledik. Genelde bu tür teklifler geliyor galiba...

Ağırlıklı olarak komedi işlerinde yer aldım, bu doğru ancak bunun oyunculuğumdan ve komedi zamanını iyi tutturmamdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum.

Genelde aynı tür işlerde oynayınca başka bir türde oynayamazsın gibi yanlış bir algı oluşturuluyor.

Ben buna katılmıyorum. Aslında birçok kısa filmde dram da oynadım, hep de güzel geri dönüşler aldım. Yani bence "oyuncu" hepsini oynayabilmeli, tüm tekliflere açık olmalıyız.

OYUNCULUK DIŞINDA MÜZİKLE HAŞIR NEŞİRİM

? Gaziantep'in yemek kültürü gerçekten muhteşemdir. Siz aslen nerelisiniz? Mutfak kültürünüzde memleket etkileri seziliyor mu?

Her yerde İzmirli olduğum yazsa da ben aslında Antalyalıyım. Anne tarafında göçmenlik var. Annem aşçı eğitmeni bu arada. Aşçı yetiştiriyor. Ben de sinema okumasaydım gastronomi istiyordum. Yani mutfakla oldukça ilgiliyimdir. Hamur işi yapmakla hiç aram yok ama dünya mutfağı konusunda epey meraklıyım ve becerikli olduğum söylenir. Antep mutfağında ise içli köfte favorim! Bir kere yapmıştım hatta. Üstelik Londra'daki evimde.

Aycan Koptur: Londra'da içli köfte yaptım

? Boş zamanlarınızı nasıl değerlendirirsiniz?

Boş bulduğum her an bir yerlere kaçıp "durmak" istiyorum. Bizim sektör çok yorabiliyor fiziken ve ruhen, ben de bu tarz yorulmaları en aza indirmek için her boş zamanımı zihnimi yormayacak aktivitelerle değerlendirmeye çalışıyorum. Aynı zamanda enstrüman çalmak ve şarkı söylemek hayatımın önemli bir yerinde. Dolayısıyla oyunculuk dışındaki zamanımı müziğe ayırmaya özen gösteriyorum.

? Normalde Londra'da yaşıyorsunuz ancak Türkiye'de çalışıyorsunuz. İkisini bir arada nasıl yürütüyorsunuz?

2017 yılından beri Londra'dayım. Başta çok zorlanıyordum ama artık 2 evim var gibi düşünüyorum.

Kazara Aşk, Gaziantep, İstanbul, Londra, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Aycan Koptur: Londra'da içli köfte yaptım - Son Dakika Magazin


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