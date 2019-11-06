Son Dakika Haberleri: Ayçe'den lösemili çocuklara destek
Son Dakika Güncel Ayçe'den lösemili çocuklara destek

Ayçe'den lösemili çocuklara destek

7 saat önce

CHP Seyhan Belediye Meclis Üyesi ve Meclis Katibi Duygu Atikaslan Ayçe, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda her bir kök hücre bağışının bir çocuğun hayallerine, geleceğine umut olacağını söyledi.

Ayçe'den lösemili çocuklara destek, System.String[]

CHP Seyhan Belediye Meclis Üyesi ve Meclis Katibi Duygu Atikaslan Ayçe, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda her bir kök hücre bağışının bir çocuğun hayallerine, geleceğine umut olacağını söyledi.


Ayçe, mecliste yaptığı konuşmada, 2-8 Kasım tarihlerinin Türkiye'de Lösemili Çocuklar Haftası olduğunu belirterek, " LÖSEV'in önderliğinde lösemili çocukları Türkiye ve Dünya gündemine getirilmektedir. Bu haftada aynı kaderi yaşayan çocukları ve ailelerini bir araya getirmek, löseminin tedavi edilebilir, ancak pahalı bir hastalık olduğunu vurgulamak, toplumdaki dayanışmayı artırmak ve sadece ilacın değil moral desteğinin de çok önemli olduğunu vurgulanmaktadır" dedi.


Seyhan Belediye Meclis Üyesi ve Meclis Katibi Duygu Atikaslan Ayçe, "Unutmayalım ki her bir kök hücre bağışı bir çocuğumuzun hayallerine, geleceğine umut olacaktır" şeklinde konuştu. - ADANA

Cumhuriyet Halk Partisi, Seyhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öldürülen YPG'li terörist Ceren Güneş'in, CHP'li Ağbaba ile Meclis'teki görüntüleri ortaya çıktı
CHP'li Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu kitabına tepki gösterdi: Kimse saygısızlık edemez CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Açıklaması CHP'li Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği yasa dışı uygulamalara karışan bakan Mevlüt Çavuşoğlu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 16:12:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayçe'den lösemili çocuklara destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]