Ayçekirdeği hasadını bisikletle yapan çiftçiler görenleri şaşırtıyor

Kayserili çiftçiler bisiklet tekeri kullanarak ayçekirdeğini daha kolay ayıkladıklarını söyledi

KAYSERİ - Kayserili ayçekirdeği üreticisi Nevzat Kuzay ve Feramuz Şimşek, hasadını yaptıkları ayçekirdeğini bisiklet tekeri kullanarak daha kolay ayıkladıklarını söyledi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde ayçekirdeği üreticiliği yapan Nevzat Kuzay, ayçekirdeğini ayıklamanın en kolay yolunu araştırdıklarını ve bisiklet kullanmayı denediklerini ifade ederek, "Bisiklet ile yapmak daha kolay oluyor. Tekere dinamo yaptırmayı düşünüyoruz, böylelikle yorulmadan daha hızlı ve daha kolay yapılır diye düşünüyoruz" dedi.

Bu yıl ayçekirdeğinde mahsulün yüz güldürdüğünü söyleyen Kuzay, "Ayçekirdeği fiyatlarında da bu yıl artış var. 15 yıldır 30 dekar arazimizde bu işi yapıyoruz. Bu yılki fiyatlardan ve aldığımız verimden memnunuz" diye konuştu.

Çiftçi Feramuz Şimşek ise, ayçekirdeğinin Niğde ve Nevşehir'de traktör tekeri kullanılarak çıkarıldığını ve çekirdeklere teker kokusu sindiğini söyleyerek, "Biz de yaptığımız araştırmalarda bisiklet tekerinin kullanıldığını gördük. Biz de denemek istedik. Ayçekirdeğini millere sürterek daha kolay ayıklanıyor ve lastik kokusu olmuyor" dedi.