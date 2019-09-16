Son Dakika Haberleri: Ayçekirdeği hasadını bisikletle yapan çiftçiler görenleri şaşırtıyor
Son Dakika Genel Haber

Ayçekirdeği hasadını bisikletle yapan çiftçiler görenleri şaşırtıyor

29 dakika önce

Ayçekirdeği hasadını bisikletle yapan çiftçiler görenleri şaşırtıyor Kayserili çiftçiler bisiklet tekeri kullanarak ayçekirdeğini daha kolay ayıkladıklarını söylediKAYSERİ - Kayserili ayçekirdeği üreticisi Nevzat Kuzay ve Feramuz Şimşek, hasadını yaptıkları ayçekirdeğini bisiklet tekeri...

Ayçekirdeği hasadını bisikletle yapan çiftçiler görenleri şaşırtıyor

Kayserili çiftçiler bisiklet tekeri kullanarak ayçekirdeğini daha kolay ayıkladıklarını söyledi

KAYSERİ - Kayserili ayçekirdeği üreticisi Nevzat Kuzay ve Feramuz Şimşek, hasadını yaptıkları ayçekirdeğini bisiklet tekeri kullanarak daha kolay ayıkladıklarını söyledi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde ayçekirdeği üreticiliği yapan Nevzat Kuzay, ayçekirdeğini ayıklamanın en kolay yolunu araştırdıklarını ve bisiklet kullanmayı denediklerini ifade ederek, "Bisiklet ile yapmak daha kolay oluyor. Tekere dinamo yaptırmayı düşünüyoruz, böylelikle yorulmadan daha hızlı ve daha kolay yapılır diye düşünüyoruz" dedi.

Bu yıl ayçekirdeğinde mahsulün yüz güldürdüğünü söyleyen Kuzay, "Ayçekirdeği fiyatlarında da bu yıl artış var. 15 yıldır 30 dekar arazimizde bu işi yapıyoruz. Bu yılki fiyatlardan ve aldığımız verimden memnunuz" diye konuştu.

Çiftçi Feramuz Şimşek ise, ayçekirdeğinin Niğde ve Nevşehir'de traktör tekeri kullanılarak çıkarıldığını ve çekirdeklere teker kokusu sindiğini söyleyerek, "Biz de yaptığımız araştırmalarda bisiklet tekerinin kullanıldığını gördük. Biz de denemek istedik. Ayçekirdeğini millere sürterek daha kolay ayıklanıyor ve lastik kokusu olmuyor" dedi.

Ayçekirdeği hasadını bisikletle yapan çiftçiler görenleri şaşırtıyor

Kayseri, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocasını sevgilisine bıçaklattı; cesedini yaktı, 13 yıl maaşını yedi
Arkadaşından yardım isteyen çocuk gelini, polisler kurtardı Komşuların park kavgasında acı detay! Bu fotoğraftakilerin hepsi öldü Emniyet müdürünün talimatı, domuz bağıyla bağlanan kadının hayatını kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 12:00:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayçekirdeği hasadını bisikletle yapan çiftçiler görenleri şaşırtıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]