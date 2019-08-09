Ayçekirdeği kabukları cayır cayır yandı
2 saat önce
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir depoda istiflenmiş halde bulunan bin 200 ton ayçekirdeği kabuğu yandı.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:06 Kaynak: İHA
'in Bandırma
ilçesinde bir depoda istiflenmiş halde bulunan bin 200 ton ayçekirdeği kabuğu yandı.
Bandırma Ayyıldız Mahallesi
'nde bir depo içerisinde istiflenmiş halde bulunan bin 200 ton ayçekirdeği kabuğu tutuştu. Çıkan yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Itfaiye Grup Amirliği ekipleri ve Kent Estetiği Müdürlüğü ekipleri 5 araçla müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar oluştu. Soğutma çalışmalarının iki araçla devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR
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