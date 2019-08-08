Son Dakika Haberleri: Ayçiçeği alım fiyatı belli oldu
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Ayçiçeği alım fiyatı belli oldu

53 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 2019-2020 üretim sezonu ayçiçeği alım fiyatını ton başına 2 bin 500 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Ayçiçeği alım fiyatı belli oldu, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 2019-2020 üretim sezonu ayçiçeği alım fiyatını ton başına 2 bin 500 lira olarak belirlendiğini bildirdi.
Bekir Pakdemirli, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:04 
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