Ayçiçeği alım fiyatı belli oldu

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 2019-2020 üretim sezonu ayçiçeği alım fiyatını ton başına 2 bin 500 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 2019-2020 üretim sezonu ayçiçeği alım fiyatını ton başına 2 bin 500 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

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2019/2020 üretim sezonu için ayçiçeği alım fiyatı ton başına 2 bin 500 lira oldu

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