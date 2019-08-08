Ayçiçeği alım fiyatı belli oldu
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 2019-2020 üretim sezonu ayçiçeği alım fiyatını ton başına 2 bin 500 lira olarak belirlendiğini bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 2019-2020 üretim sezonu ayçiçeği alım fiyatını ton başına 2 bin 500 lira olarak belirlendiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:04
Bakan Pakdemirli: Gençliği toprakla, fidanlarla buluşturmamız lazım 2019/2020 üretim sezonu için ayçiçeği alım fiyatı ton başına 2 bin 500 lira oldu Bayram öncesi motorine ve benzine indirim bekleniyor Zirveden getirdiği doğal karı, 30 yıldır lezzet şölenine dönüştürüyor