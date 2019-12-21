"Ayçiçeği Bisiklet Vadisi" Dünya Şampiyonası'na hazır

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası için kentte hazırlıklar tamamlandı.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) faaliyet programında bulunan ve aynı zamanda dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan şampiyonaya hazırlanan kentte, şampiyona için özel olarak Ayçiçeği Bisiklet Vadisi yapıldı.

Birçok farklı ülkeden binlerce sporcu, antrenör ve seyircinin ağırlanacağı Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde, farklı parkurlardan oluşan bisiklet yolları, seyir terasları, yeşil yaşam alanları, çocuklar için oyun alanları, yetişkinler için fitness, koşu, yürüyüş alanları, kafeterya, seyirci tribünü ve sporcuların kullanacağı tesisler bulunuyor.

Bu yıl içerisinde Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası ve 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu gibi önemli organizasyonlara ev sahipliği yapan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin dünya şampiyonasına da başarıyla ev sahipliği yapabilmesi için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok bölümden oluşan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin şampiyona için özel olarak tasarlandığını söyledi.

Dünyaya örnek bir organizasyonla şampiyonaya ev sahipliği yapacaklarını ifade eden Yüce, "2020 yılında Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın koordinasyonunda Sakarya Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla inşallah ülkemiz için ilk olan Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası şehrimizde olacaktır ve organizasyon Ayçiçeği Bisiklet Vadisinde gerçekleştirilecektir." dedi.

Şampiyonayı çok önemsediklerini, teknik hazırlıkların son aşamasına geldiklerini belirten Yüce, organizasyon yapılacak yerde fiziki şartların iyileştirildiğini, dünya standartlarını aratmayacak bir pistin oluşması için bütün çalışmalar tamamlandığını aktardı.

Müsabakaya 50 ülkeden 800 sporcunun katılmasının planlandığını dile getiren Yüce, şöyle devam etti:

"Dünya televizyonlarının tamamına yakınında bu maraton yarışması gösterilecek. Hem ülkemiz hem de şehrimiz ciddi manada dünyaya entegre edilecek. İzleyenler Sakarya ve Ayçiçek Vadisi'ni görerek onun hazzını yaşayacak. Biz, hem fiziken hem madden hem de manen bütün şartları hazır hale getirdik. 2020 yılını, Dünya Dağ Bisiklet Maraton Yarışması için iple çekiyoruz, bir an önce yapılmasını arzu ediyoruz. Bunun yapılması için Cumhurbaşkanlığımızın katkıları ve himayeleri çok önemli. Spor Bakanımız da ciddi manada koordinasyonu sağlamakta. Organizatörlüğü de biz Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştiriyoruz. Bununla ilgili tanıtım, yayın, diğer ülkelere bunun lansmanını yapmak gibi çalışmalarımızın takvimini belirledik. Bu takvim çerçevesinde şubat ayında Cumhurbaşkanlığı külliyesinde bir lansman yapmayı planlıyoruz."

Ayçiçek Bisiklet Vadisi Avrupa'daki en önemli pistlerden birisi

Ayçiçek Bisiklet Vadisi'nin Avrupa'daki en önemli pistlerden olduğunu vurgulayan Yüce, Avrupa'da bu kadar teşekküllü, her şeyi bir arada barındırabilen bir pistin bulunmadığını söyledi.

Sakarya'daki pistin bir benzerinin ABD'de bulunduğunu öğrendiklerini anlatan Yüce, "O pisti görmedik, Avrupa'daki pistleri gördük. Amerika'yı geçmemiz için veledrom ihtiyacımız var. Gençlik ve Spor Bakanımızla görüştük. O da sağ olsun sıcak baktı ve yerini de belirledik. Bu veledromu da kurunca pistimiz dünyada inşallah bir numara olacaktır." diye konuştu.

Yüce, kentte bisiklet kültürünün arttırılması için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, bu kapsamda bisiklet yollarıyla ilgili ciddi bir yatırım yaptıklarını belirtti.

Bisiklet yolu çalışmalarını artırdıklarını ifade eden Yüce, şu anda bütün uygun alanlarda bisiklet yolu yapımı devam ettiğini, bir şehrin bisiklet şehri olabilmesi için 10 kriter olduğunu, bu kriterlerin dokuzunu gerçekleştirdiklerini, kalan bir kriteri de gerçekleştirmek için var güçleriyle çalıştıklarını sözlerini ekledi.