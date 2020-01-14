"Ayçiçeği Bisiklet Vadisi" Dünya Şampiyonası'na hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor 'Ayçiçeği Bisiklet Vadisi' Dünya Şampiyonası'na hazır - Son Dakika Spor

"Ayçiçeği Bisiklet Vadisi" Dünya Şampiyonası'na hazır

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'na hazır olduğunu bildirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'na hazır olduğunu bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bisiklet vadisinde incelemelerde bulunan Yüce, yetkililerden bilgi aldı.

Dünyanın gözünün Sakarya'da olacağı şampiyonaya en iyi şekilde ev sahipliği yapacaklarını belirten Yüce, bisiklet vadisinin dev organizasyona hazır olduğunu vurguladı.

Yüce, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılacak şampiyonanın dünyanın sayılı bisiklet organizasyonlarından biri olduğunu ifade ederek, "İnşallah şampiyonanın lansmanını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir programda yapacağız. Ülkemizin ve şehrimizin tanıtımına büyük katkı sunacak şampiyonayı çok önemsiyoruz. Avrupa'nın sayılı ülkemizin ise en modern tesislerinden biri olan Ayçiçeği Bisiklet Vadimizde de incelemelerimizi yaptık, hazırlıklara ilişkin bilgi aldık. Hamdolsun Sakarya şampiyonaya hazır." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın farklı noktalarından sporseverlerin şampiyona için kente geleceğini, canlı yayınlarla Sakarya'nın ekranlara taşınacağını aktaran Yüce, çok heyecanlı ve mutlu olduklarını, herkesi ekim ayında şampiyonaya beklediklerini kaydetti.

Dünya Şampiyonası, Ekrem Yüce, Sakarya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:22 Kaynak: AA
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