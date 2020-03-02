Ayçiçeği Bisiklet Vadisi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.



Bu kapsamda Bisiklet Vadisi'nin son misafirleri Kocatöngel Anadolu Kalkınma Vakfı İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri oldu. Güvenli sürüş eğitimi alan minik öğrenciler bisiklet kullanarak eğlenceli vakitler geçirdi. Öğrenmenin en güzel örneklerinden olan bu etkinlikte öğrenciler eğlenceli vakit geçirirken sağlıklı yaşam için spor yapmanın önemini de kavradılar. - SAKARYA