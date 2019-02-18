Son Dakika Haberleri: Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde Temel Sürüş Eğitimleri Başladı

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde Temel Sürüş Eğitimleri Başladı

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde temel sürüş eğitimleri başladı.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde Temel Sürüş Eğitimleri Başladı, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde temel sürüş eğitimleri başladı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, yazılı açıklamasında, 13-16 yaş aralığındaki katılımcıların istifade edeceği eğitimlerde, bisiklet sporunu tanıma, bisiklet sporunun faydaları, bisikleti tanıma, bisiklet kontrolü, ilk sürüş, güvenli sürüş-duruş teknikleri, ani ve acil durumlarda neler yapılması gerektiği hakkında teorik ve uygulamalı derslerin verileceğini belirtti.

Kursun 4 hafta süreceğini bildiren Bayraktar, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı altyapısını oluşturacak yetenekleri takip edip ilgi alanlarına göre (MTB, Yol, BMX) Bisiklet Koleji eğitimi almaları için yönlendirmeler yapmayı, genç yıldızlara ulaşmayı hedefliyoruz. Bisiklet Koleji hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlarımız, '05302375206' numaralı telefonu arayarak bilgi alabilir." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, eğitim sonunda katımcılara sertifika verileceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:12 Kaynak: AA

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