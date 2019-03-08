Ayçiçeği Bisiklet Vadisi Öğrencilerin Adresi Oldu
17 dakika önce
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi okullardan gelen öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Ayçiçeği Bisiklet Vadisi okullardan gelen öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Serdivan Farabi
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencileri Ayçiçeği Bisiklet Vadisini ziyaret ederek eğlenceli dakikalar geçirdi. Öğrenciler ilk olarak Ayçiçeği Bisiklet Vadisi Sorumlusu Yılmaz Kalk'tan bilgiler aldı. Daha sonra vadi içerisinde bisiklete binme fırsatı yakaladılar. Yılmaz Kalk, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ni okul ziyaretlerinin devam edeceği bilgisini paylaştı. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:46 Kaynak: İHA
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