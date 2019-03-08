Son Dakika Haberleri: Ayçiçeği Bisiklet Vadisi Öğrencilerin Adresi Oldu

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi Öğrencilerin Adresi Oldu

17 dakika önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi okullardan gelen öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi Öğrencilerin Adresi Oldu, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi okullardan gelen öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Serdivan Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Ayçiçeği Bisiklet Vadisini ziyaret ederek eğlenceli dakikalar geçirdi. Öğrenciler ilk olarak Ayçiçeği Bisiklet Vadisi Sorumlusu Yılmaz Kalk'tan bilgiler aldı. Daha sonra vadi içerisinde bisiklete binme fırsatı yakaladılar. Yılmaz Kalk, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ni okul ziyaretlerinin devam edeceği bilgisini paylaştı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:46 Kaynak: İHA

Farabi, Serdivan, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Spor
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