Ayçiçeği çayır tırtılı zararlısına karşı mücadele başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Ayçiçeği çayır tırtılı zararlısına karşı mücadele başladı

25.07.2022 12:13
Ayçiçeği çayır tırtılı zararlısına karşı mücadele başladı

Kocaeli'de ayçiçeği çayır tırtılının görüldüğü İzmit ve Kandıra ilçelerinde zararlıya karşı mücadele başlatıldı.

Kocaeli'de ayçiçeği çayır tırtılının görüldüğü İzmit ve Kandıra ilçelerinde zararlıya karşı mücadele başlatıldı.

Kandıra'da ayçiçeği tarlalarında görülen ayçiçeği çayır tırtılı zararlısıyla ilgili incelemeler yapıldı. Bu çerçevede düzenlenen programa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Ak Parti İlçe Başkanı Erol Ölmez, Kandıra Tarım ve Orman Müdürü Ercan Aydın, Kandıra Belediye Meclisi Üyesi Beyhan Şen, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Dron kullanımıyla da yapılan incelemelerde, üreticilere ayçiçeği çayır tırtılı zararlısıyla mücadele noktasında bilgi verildi. Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, ilaçlamaların yapılacağı saatlere dikkat edilmesi gerektiğini, özellikle arıların çalışma saatlerinde ilaçlamadan kaçınılması konusunda uyarılarda bulundu. Çil, çiftçilerle iş birliği içerisinde olacaklarını ve zararlılardan beraber çalışarak kurtulabileceklerini sözlerine ekledi.

ZARARLININ İSTİLA ETTİĞİ ALANLAR TESPİT EDİLDİ

Kocaeli genelinde 15 bin 236 dekarlık alanda ayçiçeği, 29 bin 136 dekar alanda yonca bitkisi yetiştiriliyor. Ayçiçeği çayır tırtılı zararlısının Kandıra ve İzmit ilçelerinde de ortaya çıktığı öğrenildi. Yaprak, çiçek, tomurcuk ve sürgünde zarara sebebiyet veren ayçiçeği çayır tırtılı zararlısına karşı yürütülen sürvey çalışmaları neticesinde, Kandıra ilçesinde ayçiçeği tarımının yapıldığı alanlarda yaklaşık olarak 750 dekarlık alanda ayçiçeği çayır tırtılı zararlısı ve zarar belirtisi gösteren ayçiçeği tarlaları tespit edildi. İzmit ilçesindeyse Akmeşe, Bağlıca, Düğmeciler mahallerinde ekonomik zarar eşiğinin altında olmak koşuluyla toplamda 100 dekara yakın alanda zararlı tespit edildi. İl genelinde ayçiçeği ekiliş alanlarında toplamda yüzde 5'e varan oranda zarar mevcut olduğu öğrenildi. Kocaeli il genelinde 29 bin 136 dekar yonca ekiliş alanlarında, yaklaşık olarak 250 dekar yonca tarımı alanında zararlı tespit edildi. Zarar oranının ise yüzde 1 olduğu belirtildi. Öte yandan, Körfez, Karamürsel ve Derince ilçelerinde yürütülen sürvey çalışmalarında zararlıya rastlanılmadı.

(Mehmet Ekrem Ceylan - İHA)

YORUMLAR
500
İZMİT KÖRFEZİ'NDE 2 BİN 622 METRE YÜZEREK KARŞI KIYIYA GEÇTİLER İZMİT KÖRFEZİ'NDE 2 BİN 622 METRE YÜZEREK KARŞI KIYIYA GEÇTİLER Kocaeli'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü Kocaeli'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: İHA

Hisarcık, Kandıra, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayçiçeği çayır tırtılı zararlısına karşı mücadele başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:07 "Çok kilo almış" eleştirileri alan Alişan'ın eşi Buse Varol'dan tepkili paylaşım: 34 bedenim, merak edenlere cevabım olsun!
18:05 Ünlü rapçi Ceza'nın konserine, Fatih Terim damga vurdu! Fotoğrafı dev akrana yansıtıldı
17:56 Giresun'un Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, hayatını kaybetti
17:47 Pençe Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit düştü! Acı haber eşine verildi
17:23 Kavurucu sıcaklarla beraber Asya kaplanı sivrisineği yeniden gün yüzüne çıktı! Kıyafetin üzerinden bile ısırabiliyor...
17:16 Sosyal medya tüm gün bunu konuştu! Arda Turan'dan, "Orhan Veli Gencebay" paylaşımlarına açıklama geldi
16:51 Nazan Öncel'in ev fiyatlarıyla ilgili yorumuna Cenk Eren'den dikkat çeken yanıt
16:47 Trump, LGBT'yi öne çıkaranlara tepki gösterdi: Bu topluluk, solcu cinsiyet ideolojisine ve toksik bir ırk teorisine inanmış
16:43 Şeyma Subaşı, evlenme kararı alıp ayrıldığı eski sevgilisi Modammed Alsaloussi ile tekrar barıştı!
16:44 Bolu'da gündem içme suyu zehirlenmeleri! Vaka sayısı 141'e ulaştı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 18:15:32. #1.13#
SON DAKİKA: Ayçiçeği çayır tırtılı zararlısına karşı mücadele başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement