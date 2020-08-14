Ayçiçeği hasat için gün sayıyor

SAMSUN - Türkiye'nin sıvı yağ ve kuruyemiş üretiminde önemli bir yere sahip olan ayçiçeği hasat için gün sayıyor.

Birçok farklı tarım ürününün yetiştirildiği Samsun'un Vezirköprü ilçesinde temmuz ayında ayçiçeği tarlaları sarıya boyanmıştı. Olgunluğa erişen ayçiçeğinin hasat zamanı yaklaştı. Ağustos ayının sonuna doğru hasadı yapılacak ayçiçeği insan ve hayvan beslenmesinden sanayi sektörüne kadar birçok yerde kullanılıyor. Vezirköprü Ziraat Odasından alınan bilgiye göre Samsun, Türkiye'nin yağ ihtiyacının yüzde 4'ünü karşılıyor. Ziraat odası geçen sene ton başına alınan 2 bin 500 TL'nin bu sene 3 bin 300 TL olmasını istiyor.

"Ülke üretiminin yaklaşık yüzde 4 ünü karşılamaktayız"

Hasat zamanının yaklaştığını ifade eden Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Yıldırım, "İlçemizde bu yıl 93 bin dönüm ayçiçeği ekim alanımız var. Geçen sene ton fiyatı 2 bin 500 TL olarak açıklanmıştı. Fiyatlar zamanla düştü. 2 bin TL'ye kadar ayçiçeği satıldı. Bu sene daha iyi bir fiyatın olmasını bekliyoruz. Çiftçimizin mutlu edecek, alın terini karşılayacak taban fiyatının en az 3 bin 300 TL olmasını istiyoruz. Samsun'da neredeyse bütün ürünler yetişiyor. Özellikle Vezirköprü ve Havza ilçesinde ağırlıklı olarak buğday ve ayçiçeği var. Havza 87 bin dönümde ayçiçeği ekiliyor" diye konuştu.

Ayçiçeği hasadına bu ay sonuna doğru başlanması bekleniyor.