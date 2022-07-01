Ayçiçeği küspesi yüklü tır yan yattı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Ayçiçeği küspesi yüklü tır yan yattı, sürücü yaralandı

01.07.2022 21:35
Ayçiçeği küspesi yüklü tır yan yattı, sürücü yaralandı

Gümüşhane'de ayçiçek küspesi taşıyan tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Gümüşhane'de ayçiçek küspesi taşıyan tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Bariyerlere çarparak uçuruma düşmekten kurtulan tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 16.30'da Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Elceğiz Tüneli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Giresun istikametinden Gümüşhane'ye hareket halindeki ayçiçek küspesi yüklü 01 R 8631 plakalı tırın sürücüsü Talip Muallim (48) Elceğiz Tüneli mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tır yan yattı. Yan yatan tır uçuruma düşmekten bariyerlere çarparak kurtuldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden çıkarılan ve yaralı olduğu tespit edilen sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan karayolunun Giresun-Gümüşhane istikameti karayolları ekiplerinin çalışmasıyla trafiğe açılırken, tır şoförü Talip Muallim'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

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Kaynak: İHA

Gümüşhane, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayçiçeği küspesi yüklü tır yan yattı, sürücü yaralandı - Son Dakika

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