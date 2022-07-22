Ayçiçeği tarlaları, tırtıllardan ZİHA'lar ile korunuyor - Son Dakika
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Ayçiçeği tarlaları, tırtıllardan ZİHA'lar ile korunuyor

22.07.2022 14:22

Ayçiçeği tarlaları, tırtıllardan ZİHA'lar ile korunuyor ZİHA'lar bu kez çayır tırtılları için havalandı 245 bin dönümde çayır tırtılı ile mücadele başladı Trakya bölgesinden ülkeye giriş yapan çayır tırılı (LoxostegeSticticalis) Balıkesir'in;

Ayçiçeği tarlaları, tırtıllardan ZİHA'lar ile korunuyor

ZİHA'lar bu kez çayır tırtılları için havalandı

245 bin dönümde çayır tırtılı ile mücadele başladı

BALIKESİR - Trakya bölgesinden ülkeye giriş yapan çayır tırılı (LoxostegeSticticalis) Balıkesir'in; Bandırma, Manyas, Gönen, Susurluk ve Karesi ilçelerindeki ayçiçeği tarlalarında yoğun bir şekilde görülmesi üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin zirai insansız hava aracı ZİHA'lar ardı ardına havalanarak 245 bin dönümlük arazide havadan mücadeleye başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, çiftçilerin çayır tırtılı (LoxostegeSticticalis) ile karadan yürüttüğü mücadelesine, zirai insansız hava aracı ile havadan destek veriyor. Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde hareket eden Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Karesi ilçesi kırsal Şamlı Mahallesi'nde ayçiçeği tarlalarında ZİHA'ları havalandırdı.Pilotlar tarafından belirlenen koordinatlarda hareket eden ZİHA'lar nokta atışı ile ayçiçeğindeki çayır tırtıllarını etkisiz hale getiriyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça ve Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Şamlı Mahallesi'nde ayçiçeği tarlalarında ZİHA'lar ile ilaçlama yapan ekiplere eşlik etti. Bu yıl Trakya bölgesinde çayır tırtılı ile mücadele başladığı bilgisini veren Başkan Akça, ayçiçeğine zarar verdiği tespit edilen çayır tırtılının Balıkesir bölgesinde de görülmesi üzerine mücadeleye ZİHA'lar ile destek vermeye başladıklarını açıkladı.

Mücadeleye Büyükşehir desteği

Özellikle; Bandırma, Manyas, Gönen, Susurluk ve Karesi ilçelerinde yoğun bir şekilde çayır tırtılı görülmeye başlanması üzerine Tarım Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi çiftçilere ilaçlamalar konusunda duyurular yaptı. Bu duyuruların ardından çiftçilerin ilaçlamalara başladıklarını belirten Başkan Akça, "Büyükşehir Belediyesi olarak nasıl çiftçimizi her konuda destekliyorsak, bu tür mücadelelerde de çiftçimizin yanında oluyoruz. Bu yıl Balıkesir genelinde 245 bin dönümlük araziye ayçiçeği ekildi. Bu arazilerin ilaçlanmasında zirai insansız hava aracı ile Büyükşehir Belediyesi olarak havadan destek vereceğiz" dedi.

İlaçlamalar akşam yapılacak

Çayır tırtılı ile mücadeleye Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da destek verdiğini söyleyen Balıkesir İl Tarım ve Orman MüdürüErkan Alkan, "Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz çiftçilerimize havadan ilaçlama yöntemi ile büyük bir destek veriyor. Bu zirai zararlıya karşı, gündüz vakitlerinde tespit ve haritalandırma işlemleri yapılacak. Gündüz yoğun arı faaliyetlerinin bulunması nedeniyle arıların faal olmadığı akşam saatlerinde ise insansız hava araçları ilaçlamaları yapmaya devam edecek" dedi.

"Tarlalarınızı kontrol edin arıcıları uyarın"

Çiftçilerin sık sık tarlarını kontrol etmelerini isteyen Müdür Alkan, "Çiftçiler çayır tırtılı zararlısını tespit etmeleri halinde İlçe Tarım Müdürlüklerine hemen bilgi versinler. Kimyasal mücadelede bir bitkide 3-5 adet veya metrekarede 20 adet larva tespit edildiğinde Deltamethrin 25 g/l etken maddeli bitki koruma ürünleri ile sabah, ya da akşam saatlerinde ilaçlama yapmaları önem arz ediyor. İlaçlama yapacak olan çiftçilerimiz bölgelerindeki arıcılara da bilgi vermeleri uygun olacaktır" dedi.

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Kaynak: İHA

Trakya Bölgesi, Balıkesir, ZİHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayçiçeği tarlaları, tırtıllardan ZİHA'lar ile korunuyor - Son Dakika

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