Ayçiçeği tarlalarında eşsiz manzaralar - Son Dakika
Üye Girişi

Ayçiçeği tarlalarında eşsiz manzaralar

15.07.2022 15:07
Ayçiçeği tarlalarında eşsiz manzaralar

Eskişehir'in kırsal kesimlerinde çiçek açan ayçiçeği tarlalarının oluşturduğu seyrine doyumsuz manzaralar görenleri hayran bıraktı.

Eskişehir'in kırsal kesimlerinde çiçek açan ayçiçeği tarlalarının oluşturduğu seyrine doyumsuz manzaralar görenleri hayran bıraktı.

Trakya'dan sonra İç Anadolu Bölgesi'nde geniş ekim alanı bulan ayçiçeği, Eskişehir'deki üreticiler tarafından da yoğunlukla tercih ediliyor. Kentte, hasadı yaklaşırken çiçek açan ayçiçeği tarlaları, sarı ve yeşil renklere büründü. Renk cümbüşünün yaşandığı tarlalarda kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan tarlalar, görenleri hayran bıraktı. Halk arasında günebakan olarak da bilinen ayçiçekleri, doğa fotoğrafçıları tarafından da oldukça ilgi görüyor.

(İHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haber! 15 Temmuz şehitleri dualarla yad edildi Son dakika haber! 15 Temmuz şehitleri dualarla yad edildi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Küçük Çiftçiye Hasatta Destek Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Küçük Çiftçiye Hasatta Destek
Kaynak: İHA

İç Anadolu Bölgesi, Trakya Bölgesi, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayçiçeği tarlalarında eşsiz manzaralar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:57 Tekel bayisinde kalbinden bıçaklandı! 1 ölü, 1 ağır yaralı
14:55 Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya hakkında yeni gelişme! Nazmi Arıkan cinayetinin baş şüphelisi 2 yıldır Tokat'a gitmemiş
14:51 İzmir'de 15 Temmuz gecesi sela okuduğu için vatan hainlerinin saldırısına uğrayan müezzin: 'Bu darbe olacak' diye bize bas bas bağırıyorlardı
14:37 Rusya bilinçli bir şekilde sivilleri öldürüyor! Ukrayna'da iki üniversite roketlerle vuruldu
14:35 Küçük çocuğun videosu sosyal medyada gündem oldu: Yine zam gelmiş, bu benim son açmam olabilir
14:17 Çaykur Rizespor yönetimi tepki çeken bir karara imza attı! Erkek takımı ligden düşünce kapısına kilidi vurdular
14:10 Altın fiyatlarındaki gerileme sürüyor! Son 11 ayın en dip seviyesini gören altın neden düşüyor?
14:02 Aleyna Tilki'nin şarkı çıkaran annesi Havva Öztel'in sesi tartışma konusu oldu
13:57 Çeyrek finale damga vuran olay! Ebrar Karakurt karşı takıma yaptığı davranışından dolayı Tayland taraftarlarından özür diledi
13:07 Elizabeth Hurley "Anne artık yapma" sözünü takmadı! Ünlü mankenden erotik bir poz daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 15:13:26. #1.11#
SON DAKİKA: Ayçiçeği tarlalarında eşsiz manzaralar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement