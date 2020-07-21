Ayçiçeği tarlalarında görsel şölen - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesine bağlı Sorkun köyünde, sarı renkte çiçek açan ayçiçeği tarlaları görsel şölen oluşturdu.

Sandıklı'ya bağlı Sorkun köyünde yer alan ayçiçeği tarlaları çiçek açtı. Bununla birlikte sarı rengin hakim olduğu Sorkun Ovası'nda, tabloyu andıran görüntüler ortaya çıktı. Bölgede tarımla uğraşan üreticiler kadar fotoğraf çektirmek isteyenlerin de ilgi odağı olan tarlalar, sarı çiçeklerin büyüleyici güzelliğiyle görsel bir şölen sunuyor. Kaymakam Eflatun Can Tortop; eşi Reyhan Tortop, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Şükrü Ülgüner, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hasan Salman ve Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş ile birlikte bölgede incelemelerde bulunarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

'MANZARA GÜZEL'

Kaymakam Eflatun Can Tortop, "Demek ki bazı şeyler de yaparsak oluyor. Ürün çeşitliliğine önem vererek değişik bitkilerde yetiştirmeye gayret etmememiz gerekiyor. Manzara güzel. Daha önce köy ziyaretlerimizde böyle güzel ayçiçeği tarlaları gördüm ama bu kadar geniş ova şeklinde görmemiştik. Bugüne nasipmiş. Ayçiçeği güzel olmuş. Beni sevindirdi" dedi.

'ÜRETİCİ ALTERNATİF ÜRÜNLERE YÖNELİYOR'

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş da üreticinin alternatif ürünlere yöneldiğini belirterek, "Gördüğümüz üzere üreticilerimiz alternatif ürünler kapsamında ayçiçeği ekmiş. Ovanın büyük bir bölümü sarıya boyanmış. İnşallah güzel olur" diye konuştu.

- Afyonkarahisar