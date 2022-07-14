İba, yaptığı yazılı açıklamada, çayır tırtıllarına karşı Tarım ve Orman Bakanlığının gereğini yaptığını belirtti.

Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ayçiçeği tarlalarında görülen 'çayır tırtıllarıyla' havadan ilaçlama suretiyle de mücadele edilecek - Son Dakika

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