Ayçiçeği tarlalarında hasat zamanı

Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli kısmının karşılandığı Edirne'de "doğanın sarı gelini" olarak adlandırılan ayçiçeğinin hasadına başlandı.

Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli kısmının karşılandığı Edirne'de "doğanın sarı gelini" olarak adlandırılan ayçiçeğinin hasadına başlandı.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte yaklaşık 190 bin dönüm arazide ayçiçeği ekildiğini söyledi.

Ürünün hasadına başlandığını belirten Arabacı, "170 ile 250 kilogram arasında verim alınıyor. Tabii şu anda Edirne genelinde ekiliş alanının yüzde 5'i hasat edilmiştir. Hasat yapıldıkça rekolte de ortaya çıkacaktır ama bazı bölgelerde verim iyi." dedi.

Bazı çiftçilerin hastalık nedeniyle ayçiçeği tarlalarını bozup yeniden ektiğini dile getiren Arabacı, bu çiçeklerin hasadının daha geç yapılacağını ifade etti.

Çiftçi Kamil Gega da verimin bölge bölge değiştiğini belirterek, "Bugün emeklerimizin karşılığını inşallah alacağız. Verim bazı bölgelerde iyi bazılarında ise düşük." dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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