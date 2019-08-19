Ayçiçeği tarlasında 450 bin 780 kök Hint keneviri bulundu
27 dakika önce
Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda, ayçiçeği tarlasının iç bölümünde ekili 450 bin 780 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Kırklareli Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:08 Kaynak: AA
'nde düzenlenen operasyonda, ayçiçeği tarlasının iç bölümünde ekili 450 bin 780 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, Pınarhisar
ilçesinin Kaynarca
beldesinde M.P'nin ayçiçeği ekili tarlasında Hint keneviri olduğu bilgisine ulaştı.
Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, tarlanın iç kısımlarında 450 bin 780 bin Hint keneviri buldu. Hint kenevirleri sökülerek imha edildi.
Şüpheli M.P, ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
Tunceli'de PKK/KCK operasyonu! HDP'li başkan adayı ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı Benzin ve motorine zam geldi HDP'li üç belediyeye kayyım atanmasını protesto etmek isteyen HDP'li vekillerin yürümesine izin verilmedi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan kayyum açıklaması: Müdahale kaçınılmaz