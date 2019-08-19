Son Dakika Haberleri: Ayçiçeği tarlasında 450 bin kök kenevir bulundu
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Ayçiçeği tarlasında 450 bin kök kenevir bulundu

1 saat önce

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pınarhisar'da ayçiçeği tarlasında 450 bin 780 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Ayçiçeği tarlasında 450 bin kök kenevir bulundu, System.String[]
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pınarhisar'da ayçiçeği tarlasında 450 bin 780 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Boyları 30 ile 150 santimetre arasında değişen bitkilerin kendiliğinden yetiştiği değerlendirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Narkotik Tespit ve Değerlendirme Planı kapsamında çalışmalarını sürdüren Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kaynarca'ya bağlı Manastır Dere mevkiinde yaptıkları araştırma sonucunda ayçiçeği tarlasında 37 bin 565 metrekare alanda 450 bin 780 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olay sonrası araştırmayı genişleten jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak M.P. isimli kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişi ifadesinin ardından serbest bırakılırken, emniyet kaynakları bitkinin kendiliğinden yetiştiğinin değerlendirildiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ
Kırklareli, Jandarma, Kenevir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:52 Kaynak: İHA
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