Ayçiçeği tarlasında 85 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ayçiçeği tarlasında 85 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi

30.06.2022 13:07

Ayçiçeği tarlasında 85 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında 85 bin kök kenevir ele geçirildi.

Ayçiçeği tarlasında 85 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında 85 bin kök kenevir ele geçirildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri çerçevesinde drone destekli yürütülen arazi arama ve tarama faaliyetleri esnasında Lüleburgaz İlçesi Karağaç Köyü Gölbaba Mevkiinde T.G. isimli şahsa ait 13 dönümlük tarlada ayçiçeklerin arasına serpiştirilmiş şekilde yaklaşık 85 bin kök yetişkin kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarma tarafından toplanan kenevirler İlçe Tarım Müdürlüğü gözetiminde imha edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında ekili 85 bin kök Hint keneviri dron ile tespit edildi Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında ekili 85 bin kök Hint keneviri dron ile tespit edildi Dicle Nehri kıyısında 2 bin 26 kök Hint keneviri ele geçirildi Dicle Nehri kıyısında 2 bin 26 kök Hint keneviri ele geçirildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayçiçeği tarlasında 85 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:30 Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gergin anlar! Basın mensupları ile vatandaşlar arasında sinirler gerildi
14:28 Fener'in başına talih kuşu kondu! Zajc, Pelkas ve Tisserand'a toplamda 13 milyon euroluk teklif geldi
14:26 LGS sınavının tercihleri 4-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, 25 Temmuz'da açıklanacak
13:52 Türkan Şoray, hayatını kaybeden efsane isim Cüneyt Arkın'a gözyaşları içinde veda etti! Tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı
13:38 Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, babasının repliğiyle veda etti: Ağlamayın be, böyle insanlara ağıt değil destan yaraşır!
13:30 Sevenleri Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ı sonsuzluğa uğurluyor: Cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi
13:29 Asgari ücrette kritik dönemeç! Komisyon bugünkü toplantısının ardından yeni rakam belli olacak
13:27 Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı: Stratejik istikrar ve nükleer silahsızlanma için diyaloğa hazırız
13:19 Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Siopis'ten kolbastı şov! Renkli görüntüler sosyal medyada gündem oldu
12:16 Eski Galatasaraylı Pulgar'a tecavüz suçlaması! İddia sahibinden "Pulgar'ın evinde 5 kişi bana tecavüz ettiler" açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 14:38:32. #1.13#
SON DAKİKA: Ayçiçeği tarlasında 85 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement