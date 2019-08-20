Son Dakika Haberleri: Ayçiçeği tarlasında bulunan Hint kenevirleri imha edildi
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Ayçiçeği tarlasında bulunan Hint kenevirleri imha edildi

1 saat önce

Kırklareli'nde bir ayçiçeği tarlası içerisinde bulunan 103 bin 500 kök Hint keneviri imha edildi.

Ayçiçeği tarlasında bulunan Hint kenevirleri imha edildi, System.String[]
Kırklareli'nde bir ayçiçeği tarlası içerisinde bulunan 103 bin 500 kök Hint keneviri imha edildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Babaeski ilçesinin Nadırlı köyünde Ş.Y'nin ayçiçeği ekili tarlasında Hint keneviri olduğu bilgisine ulaştı.
Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, tarlanın iç kısımlarında 103 bin 500 bin Hint keneviri buldu. Hint kenevirleri sökülerek imha edildi.
Şüpheli Ş.Y, ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
Kırklareli, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:48 Kaynak: AA
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