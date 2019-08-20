Ayçiçeği tarlasında bulunan Hint kenevirleri imha edildi
1 saat önce
Kırklareli'nde bir ayçiçeği tarlası içerisinde bulunan 103 bin 500 kök Hint keneviri imha edildi.
Kırklareli Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:48 Kaynak: AA
'nde bir ayçiçeği tarlası içerisinde bulunan 103 bin 500 kök Hint keneviri imha edildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, Babaeski
ilçesinin Nadırlı köyünde Ş.Y'nin ayçiçeği ekili tarlasında Hint keneviri olduğu bilgisine ulaştı.
Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, tarlanın iç kısımlarında 103 bin 500 bin Hint keneviri buldu. Hint kenevirleri sökülerek imha edildi.
Şüpheli Ş.Y, ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
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