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Ayçiçeği tohumu ithalatında gözetim uygulaması
6 saat önce
Ayçiçeği tohumu ithalatında uygulanacak CIF kıymetinde düzenlemeye gidildi.
Ayçiçeği tohumu ithalatında uygulanacak CIF kıymetinde düzenlemeye gidildi.
Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, ayçiçeği tohumu yağının ithalatında uygulanacak CIF kıymeti, 1 Şubat-30 Haziran döneminde ton başına 800 dolar olarak uygulanacak.
Kabuksuz ayçiçeği tohumu ithalatında ise CIF kıymeti aynı dönemde ton başına 380 dolar olacak.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 09:46 Kaynak: AA
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