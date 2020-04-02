Ayçiçeği tohumu ithalatında gözetim uygulaması

Buna göre, ayçiçeği tohumu yağının ithalatında uygulanacak CIF kıymeti, 1 Şubat-30 Haziran döneminde ton başına 800 dolar olarak uygulanacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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