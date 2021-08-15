Ayçiçeği Tohumunda Dışa Bağımlılığın Çaresi!

Oruçoğlu Yağları Genel Müdürü Rıfat Tekbaş, Türkiye'nin ayçiçeği tohumunda dışa bağımlılığı için çözüm önerileri sundu.

Yerli üretimin acilen arttırılması gerektiğinden bahseden Tekbaş, Türkiye'de köyden kente göç sebebiyle kimi arazilerin atıl durumda olduğunu anlatarak bazı bölünmüş arazilerin birleştirilmesi gerektiğini belirtti. Bu gibi arazilerin tarıma kazandırılması yoluyla üretimin olabildiğince arttırılması gerektiğini vurguladı.