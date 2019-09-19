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Ayçiçeği üreticileri bilgilendirildi

27 dakika önce

DenizBank Havza Şube Müdürü Mesut Özkurt, ayçiçeği üreticileri ile bir araya gelerek bankalarının çiftçilere yönelik uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Ayçiçeği üreticileri bilgilendirildi, System.String[]

DenizBank Havza Şube Müdürü Mesut Özkurt, ayçiçeği üreticileri ile bir araya gelerek bankalarının çiftçilere yönelik uygulamaları hakkında bilgi verdi.

KARADENİZBİRLİK'e bağlı Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi alım sahasını ziyaret eden Özkurt, ayçiçeği teslim eden çiftçiler ile bir araya gelerek sohbet etti.

Özkurt, banka olarak her zaman üreten ve ülkeye değer katan çiftçilerin yanlarında olduklarını belirterek, "DenizBank ailesi olarak sadece şubelerimizde değil, bize ihtiyaç duyulan her yerdeyiz. Sahada çiftimizin alın terini ve emeğini görerek, hissederek onlarla birlikte olmak bizler için bir gurur." dedi.

Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi ile yapılan protokol doğrultusunda kooperatife ürün teslim eden çiftçinin ürün bedellerinin DenizBank tarafından ödeneceğine işaret eden Özkurt, "Çiftçimizin sadece parasal manada değil, her türlü finansal danışmalık hizmetlerimizle yanındayız. Üretim maliyetlerini düşürüp verimini artırmak isteyen çiftçilere teknoloji desteğiyle özel çözümler üreten bir zirai danışmanlık olan 'Deniz'den Toprağa' mobil uygulaması, DenizBank müşterisi olsun olmasın tüm çiftçilere açık. Ayrıca hobi amaçlı kendi bahçelerinde ürün yetiştirenler de uygulamadan diledikleri gibi yararlanabiliyor." diye konuştu.

Özkurt, daha sonra çiftçilere şapka hediye etti.

Havza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:20 Kaynak: AA
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