Ayçiçeği üreticileri "çayır tırtılına" karşı drone ile mücadele edecek

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Tekirdağ'da ayçiçeklerinde görülen çayır tırtılı zararlısıyla drone kullanılarak mücadele edileceğini bildirdi.

Milletvekili Mustafa Yel, yaptığı yazılı açıklamada, Tekirdağ'da ayçiçeklerinde görülen çayır tırtılı zararlısı ile mücadele edebilmek için dün yayınlanan Tarım ve Orman Bakanlığının genelgesi doğrultusunda drone ile mücadeleye izin verildiğini belirtti.

Yel, Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdürlüğüne ait dronelerden ayçiçeği üreticilerinin yararlanabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tarım İl Müdürü Oktay Öcal ve Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdür Vekili Neşe Sarılgan'la yaptığım görüşmeler neticesinde tırtıl zararlısının görüldüğü yerlerde, Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdürlüğümüze ait dronelerden ayçiçeği üreticimizin yararlandırılması konusunda mutabakata vardık. Konuyla ilgili planlama yapılıp derhal sahada çalışmaya başlanacak. Üreticilerimizin bilgisine sunar, bol ve bereketli kazançlar dilerim."