Son Dakika Haberleri: Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası Büyük İlgi Görüyor

Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası Büyük İlgi Görüyor

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası Büyük İlgi Görüyor, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapabilme özelliği taşıyan Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası, içerisinde bulundurduğu kafeteryası, çocuk oyun alanları, süs havuzu, piknik alanları ve kamelyalarıyla vatandaşların temiz nefes alabileceği bir ortam sunuyor.

Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası Sorumlusu Yılmaz Kalk, "Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adamız günün 24 saati vatandaşlarımıza açık. Her gün birçok misafiri tesislerimizde ağırlıyoruz. Vatandaşlarımız yürüyüş yapmak için ya da bisiklet sürmek için ziyaret ediyorlar. Sadece bölgedeki vatandaşlar değil şehrin dört bir yanında birçok vatandaşımız tesislerimizi ziyaret ediyor. Biz de hem spor yapmaya hem de keyifli vakitler geçirmeye tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:09 Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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