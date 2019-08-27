Son Dakika Haberleri: Ayçiçeği ve mısır tarlalarında Hint keneviri bulundu
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Ayçiçeği ve mısır tarlalarında Hint keneviri bulundu

1 saat önce

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde düzenlenen operasyonda 100 bin 850 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ayçiçeği ve mısır tarlalarında Hint keneviri bulundu, System.String[]

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde düzenlenen operasyonda 100 bin 850 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karahalil beldesinde M.Ş, N.T, H.B. ve A.T'ye ait ayçiçeği ile mısır ekili tarlalarda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada tarlanın iç kısımlarında 100 bin 850 kök Hint keneviri buldu.

Hint kenevirleri jandarma ekiplerince sökülerek imha edildi.


Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kırklareli, Babaeski, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:38 Kaynak: AA
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