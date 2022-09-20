AYÇİÇEĞİ MISIR TARLASINA EKİLEN 1 MİLYON 650 BİN KÖK HİNT KENEVİRİNİ SÖKTÜLER

ERZURUM'un Pasinler ilçesinde 3 kişinin ayçiçeği ve mısır tarlaları arasına ektiği 1 milyon 650 bin kök keneviri 85 jandarma personelinin çalışmasıyla söküldü. Horasan ilçesinde ise 53 kilo 200 gram esrar ile 11 kilo 976 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pasinler ilçesine bağlı kırsal Demirdöven mahallesinde 3 kişinin ayçiçeği ve mısır tarlaları arasında yasadışı kenevir bitkisi ektiği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan araştırma sonucunda ayçiçeği ve mısır tarlaları arasına ekilen 1 milyon 650 bin kök kenevir bitkisini 14 asayiş ve istihbarat timinden oluşan 85 personel tarafından söküldü. Tarlalarda ele geçirilen uyuşturucu yapımında kullanılan kenevir bitkisi ekimiyle ilgili soruşturma başlatıldı. 53 KİLO 200 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Bu arada Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Horasan ilçesi kırsal Yeşilöz Mahallesi İğdeli yol kavşağındaki menfezde 4 ayrı çuval içerisinde 53 kilo 200 gram esrar ve 11 kilo 976 gram skunk maddesi ele geçirdi. Uyuşturucularla ilgili araştırma başlatıldı.