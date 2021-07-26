Üye Girişi
GÜNYAĞDER Başkan Yardımcısı Özkan: "Ayçiçek yağında fiyat düşecek" - Son Dakika

GÜNYAĞDER Başkan Yardımcısı Özkan: "Ayçiçek yağında fiyat düşecek"

26.07.2021 16:00
GÜNYAĞDER Başkan Yardımcısı Özkan:

Güney ve Güneydoğu Anadolu Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (GÜNYAĞDER) Başkan Yardımcısı Hasan A. Özkan, bu yıl 1,8 milyon ton rekor üretim beklentisinin ayçiçeği yağ fiyatlarını düşüreceğini söyledi.

Güney ve Güneydoğu Anadolu Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (GÜNYAĞDER) Başkan Yardımcısı Hasan A. Özkan, bu yıl 1,8 milyon ton rekor üretim beklentisinin ayçiçeği yağ fiyatlarını düşüreceğini söyledi.

Çukurova Bölgesinde 2021-22 sezonu yağlık ayçiçeği hasadına başladı. Bu yıl hem dünya hem ülke genelinde ayçiçeği üretiminde rekor hasat beklendiğini belirten GÜNYAĞDER Başkan Yardımcısı Hasan A. Özkan, "Sezonun tüm üreticilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu yıl 1,8 milyon tonluk üretimle rekor kıracağız. Aynı şekilde dünyada da 59 milyon tonluk bir rekor üretim beklentisi var. Bu arz artışı ayçiçeği yağı fiyatlarına düşüş olarak yansıyacak. Bu da tüketicinin ayçiçeğine daha uygun fiyatlarla ulaşmasını beraberinde getirecek" dedi.

Gıda enflasyonuna olumlu katkı

Geçen sezon Türkiye'nin 1 milyon tona yakın yağlık ayçiçek ithal ettiğini, bu sezon ise 400 bin ton daha fazla ayçiçek ithal edilerek toplam 1,4 milyon tona ulaşılacağının tahmin edildiğini belirten Özkan, "İthal ayçiçek CIF Marmara fiyatlarının ton başına 500-550 dolar bandında hareket edeceğini bekliyoruz. Bu fiyatlara göre yurtiçi yağlık ayçiçek fiyatları ton başına 4 bin 500 ila 5 bin TL aralığında olacak. Kalite ve lojistik maliyetleri dikkate alınarak oluşacak bu rakamlar ayçiçeği yağı fiyatlarını düşürecek. Vatandaşlarımız daha uygun maliyetle sofralarında rafine ayçiçek yağı tüketecek. Diğer taraftan düşen fiyatlar gıda enflasyonuna olumlu yönde katkı sağlayacak" diye konuştu. - ADANA

GÜNYAĞDER Başkan Yardımcısı Özkan: Ayçiçek yağında fiyat düşecek
GÜNYAĞDER Başkan Yardımcısı Özkan: Ayçiçek yağında fiyat düşecek

Güneydoğu Anadolu, Bitkisel yağ, Hasan Özkan, Çukurova, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GÜNYAĞDER Başkan Yardımcısı Özkan: 'Ayçiçek yağında fiyat düşecek' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bruno Fernandes'in 'kopyası' ilan edilen Jendoubi'nin, şimdi de Mesut Özil'le olan benzerliği dikkat çekti 16:02 Bruno Fernandes'in 'kopyası' ilan edilen Jendoubi'nin, şimdi de Mesut Özil'le olan benzerliği dikkat çekti Dolmuşun çarptığı genç kız olanları anlattı: Minibüsle çarpıp hakaret ettiler, zorla başörtüsünü çıkardılar 15:51 Dolmuşun çarptığı genç kız olanları anlattı: Minibüsle çarpıp hakaret ettiler, zorla başörtüsünü çıkardılar Beşiktaş'ın gizli kahramanı Sergen Yalçın'ın erkek kardeşi, Ghezzal'ın alternatifini Fransa'da buldu 15:17 Beşiktaş'ın gizli kahramanı Sergen Yalçın'ın erkek kardeşi, Ghezzal'ın alternatifini Fransa'da buldu
Oyuncu Mehmet Çelik, genç bir kızı taciz ettiği iddiasını tüm detayıyla anlattı 14:52 Oyuncu Mehmet Çelik, genç bir kızı taciz ettiği iddiasını tüm detayıyla anlattı Fenerbahçe, Arda Turan'ın yakın arkadaşı Aleix Vidal'ı istiyor 14:44 Fenerbahçe, Arda Turan'ın yakın arkadaşı Aleix Vidal'ı istiyor Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar 14:04 Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar
Danimarka'dan Türkiye'ye bunun için geliyorlar! Tarihi Hasankeyf'te tekne turları başladı, ücreti 25 lira 13:41 Danimarka'dan Türkiye'ye bunun için geliyorlar! Tarihi Hasankeyf'te tekne turları başladı, ücreti 25 lira 5 yaşındaki çocuğu istismar eden sapık yakalandı! Yakınları, görüntüleri emniyete veren aileyi tehdit etti 13:21 5 yaşındaki çocuğu istismar eden sapık yakalandı! Yakınları, görüntüleri emniyete veren aileyi tehdit etti

Son Dakika Haberleri
16:07 Kaçan kurbanlığı bulmaya giden Onur Eker'e ait olduğu iddia edilen görüntünün başka bir gence ait olduğu ortaya çıktı
16:02 Bruno Fernandes'in 'kopyası' ilan edilen Jendoubi'nin, şimdi de Mesut Özil'le olan benzerliği dikkat çekti
15:53 Oyuncu Emine Ün ve kız kardeşi Duygu'nun benzerliği sosyal medyada ilgi odağı oldu
15:18 Tunus'ta olaylar durulmuyor! Darbe karşıtları ile destekçileri birbirine girdi
15:17 Beşiktaş'ın gizli kahramanı Sergen Yalçın'ın erkek kardeşi, Ghezzal'ın alternatifini Fransa'da buldu
14:52 Oyuncu Mehmet Çelik, genç bir kızı taciz ettiği iddiasını tüm detayıyla anlattı
14:44 Fenerbahçe, Arda Turan'ın yakın arkadaşı Aleix Vidal'ı istiyor
14:35 Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var
14:33 Galatasaray'da oynamak istediğini belirten Morutan'ın menajerinden heyecan yaratan paylaşım
14:03 Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar
Kaçan kurbanlığı bulmaya giden Onur Eker'e ait olduğu iddia edilen görüntünün başka bir gence ait olduğu ortaya çıktı Kaçan kurbanlığı bulmaya giden Onur Eker'e ait olduğu iddia edilen görüntünün başka bir gence ait olduğu ortaya çıktı         
16:07
Oyuncu Emine Ün ve kız kardeşi Duygu'nun benzerliği sosyal medyada ilgi odağı oldu Oyuncu Emine Ün ve kız kardeşi Duygu'nun benzerliği sosyal medyada ilgi odağı oldu         
15:53
Denizde define peşine düştüler! Ellerinde dedektörle tatilcilerin düşürdüğü eşyaları aradılar Denizde define peşine düştüler! Ellerinde dedektörle tatilcilerin düşürdüğü eşyaları aradılar         
15:29
Otomobilin çarpması sonucu havaya fırlayan motosikletli genç hayati tehlikeyi atlattı Otomobilin çarpması sonucu havaya fırlayan motosikletli genç hayati tehlikeyi atlattı         
15:15
Tunus'ta hükümet feshedildi, halk soluğu sokaklarda aldı! Darbeyi organize eden ülkeden gelen kutlama mesajları dikkat çekti Tunus'ta hükümet feshedildi, halk soluğu sokaklarda aldı! Darbeyi organize eden ülkeden gelen kutlama mesajları dikkat çekti         
14:51
Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var         
14:36
Rooney'in evlilik hayatı tehlikede! Cinsel partideki fotoğrafları dışarıya sızdırıldı Rooney'in evlilik hayatı tehlikede! Cinsel partideki fotoğrafları dışarıya sızdırıldı         
13:52
Havuzda çocuğu boğulan acılı anne isyan etti: Cenaze arabası beni çiğnesin, çocuğuma sahip çıkamadım Havuzda çocuğu boğulan acılı anne isyan etti: Cenaze arabası beni çiğnesin, çocuğuma sahip çıkamadım         
13:39
Uğur Şahin'den tedirgin eden sözler: Aşının varyantlara karşı sağladığı koruma düşüyor Uğur Şahin'den tedirgin eden sözler: Aşının varyantlara karşı sağladığı koruma düşüyor         
13:11
Çin maçındaki galibiyet sonrası konuşan Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, tüm Türkiye'nin beğenisini topladı Çin maçındaki galibiyet sonrası konuşan Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, tüm Türkiye'nin beğenisini topladı         
13:04
Türkiye'de gündem olan Büyükşen cinayetinde aklanan Büşra'nın yaptığı Türkiye'de gündem olan Büyükşen cinayetinde aklanan Büşra'nın yaptığı "Hellalik" anketi görenleri şaşırttı         
13:02
Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın         
11:55
Köpeğe cinsel istismar! Tarlada yaşanan durumu fark eden kişi o anları kayda aldı Köpeğe cinsel istismar! Tarlada yaşanan durumu fark eden kişi o anları kayda aldı         
11:03
Yeni kabus senaryosu ABD'li uzmanlardan geldi: Üçüncü dünya savaşı 2034'te başlayacak Yeni kabus senaryosu ABD'li uzmanlardan geldi: Üçüncü dünya savaşı 2034'te başlayacak         
08:31
13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı 13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı         
08:30
Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi         
22:10
Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti         
19:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2021 16:14:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNYAĞDER Başkan Yardımcısı Özkan: "Ayçiçek yağında fiyat düşecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement